MQL5参考标准程序库数据采集CArrayStringReserve
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Reserve
分配内存增加数组大小。
|
bool Reserve(
参数
size
[输入] 数组附加元素的数量。
返回值
true 如果成功, false - 如果尝试谋求小于或等于零的容量, 或数组未能增加。
注释
为降低内存碎片, 增加数组大小由之前通过 Step (int) 方法给定的步长, 或 16 (省缺) 来进行。
例如:
|
//--- 例程 CArrayString::Reserve(int)