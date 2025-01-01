文档部分
SearchLessOrEqual

在排序数组里搜索小于或等于样本的元素。

int  SearchLessOrEqual(
   string  element      // 样本
   ) const

参数

element

[输入]  在数组中搜索的样本元素。

返回值

如果成功, 发现元素的位置, -1 - 如果项目未发现。

例如:

//--- 例程 CArrayString:: SearchLessOrEqual(string)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   //--- 排序数组
   array.Sort();
   //--- 搜索元素
   if(array.SearchLessOrEqual("ABC")!=-1) printf("元素发现");
   else                                   printf("元素未发现");
   //--- 删除数组
   delete array;
  }