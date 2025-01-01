文档部分
Save

保存数组数据至文件。

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // 文件句柄
   )

参数

file_handle

[输入]  已由 FileOpen(...) 函数打开的二进制文件句柄。

返回值

true - 如果成功完成, false - 如果出错。

例如:

//--- 例程 CArrayString::Save(int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int           file_handle;
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array!=NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加 100 个 数组元素
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      array.Add(IntegerToString(i));
     }
   //--- 打开文件
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!array.Save(file_handle))
        {
         //--- 文件保存错误
         printf("文件保存: 错误 %d!",GetLastError());
         delete array;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   delete array;
  }