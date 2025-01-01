文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayStringShift 

平移

在数组里从给定位置移动一个元素至另一个指定偏移。

bool  Shift(
   int  pos,       // 位置
   int  shift      // 平移
   )

参数

pos

[输入]  在数组中移动元素的位置。

shift

[输入]  位移值 (正负值均可)。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能移动元素。

例如:

//--- 例程 CArrayString::Shift(int,int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   //--- 平移元素
   if(!array.Shift(10,-5))
     {
      printf("平移错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 删除数组
   delete array;
  }