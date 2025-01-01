MQL5参考标准程序库数据采集CArrayFloatShutdown
- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Shutdown
清除数组并完全释放内存。
|
bool Shutdown()
返回值
true 如果成功, false 如果错误发生。
例如:
|
//--- 例程 CArrayFloat::Shutdown()