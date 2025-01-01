MQL5参考标准程序库数据采集CArrayFloatSearchLast
- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
SearchLast
在排序数组里搜索最后一个与模型相等的元素。
int SearchLast(
参数
element
[输入] 在数组中搜索的样本元素。
返回值
如果成功, 发现元素的位置, -1 - 如果项目未发现。
例如:
//--- 例程 CArrayFloat::SearchLast(float)