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Drawdown DNA Analyzer - MetaTrader 5脚本
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Cristian David Castillo Arrieta金融与国际商务专业人士，专攻财务管理。MQL5和Python自学开发者，专注于算法交易、多资产组合构建和量化风险管理。
我的工作核心是设计、优化和验证作为协调组合运行的智能交易系统，而非孤立的策略。我运用相关性分析、时间覆盖映射和资产类别多元化来构建不依赖于单一工具或单一方法的交易系统。
目前，我管理着涵盖外汇、指数、贵金属、能源和美国股票的算法投资组合，同时在多个交易时段和时间框架上运行。
我通过技术文章和开源工具在这个社区分享我的经验。我相信，从"构建单个EA"到"工程化投资组合"的转变，是区分散户思维与机构思维的关键，这一理念指导着我在这里发布的所有内容。
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大多数交易者仅凭一个数字来评估策略的风险：最大回撤。该数字虽然能反映权益从峰值下跌的幅度，却无法说明下跌发生的频率、账户处于低于前一峰值状态的时间长短，以及恢复的速度。两条最大回撤相同的权益曲线，实际持仓体验可能截然不同。
DrawdownDNA 是一个脚本，它读取日度权益曲线，并深入剖析其回撤的完整结构。它会重建权益曲线及其亏损曲线，将亏损曲线拆分为各个回撤阶段，并将一系列风险指标整合为单一的韧性等级。
每次运行时，它会在“专家”选项卡中输出：
- 文本形式的亏损曲线，以便一目了然地查看下跌走势。
- 包含回撤深度、回撤持续时间、恢复时间及亏损持续时间的回撤事件表格。
- 最大回撤和平均回撤、回撤事件数量、最长亏损期以及亏损持续时间。
- “溃疡指数”、“痛苦指数”和“恢复因子”。
- 一个综合韧性评分（包括跌幅、恢复能力和稳定性），评分等级从 A+ 到 F，并附有建议。
输入。 该脚本读取一个包含两列（Date 和 DailyPnL）的 CSV 文件，每个交易日占一行。 首次运行时，如果未找到文件，脚本会创建一个示例文件 EquityCurve.csv 并对其进行分析，以便您立即查看输出结果（首次运行时会出现错误代码 5004 的“文件未找到”提示，这是正常现象）。 要分析您自己的策略，请将其每日结果导出为相同格式；随附的辅助程序 ExportEquity.mq5 可从交易历史记录中写入该文件，并可在专家顾问的 OnTester() 事件中调用。
参数。 InpFileName（CSV文件）、InpStartCapital（用于重建权益的初始资本）、InpMinDepthPct（忽略深度小于该值的事件），以及用于综合评分的三个权重：InpWeightDepth、InpWeightRecov 和 InpWeightUlcer。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74240
一款轻量级的MetaTrader 5教育指标，可根据选定的市场区间绘制溢价区、均衡区和折价区。Profit Concentration Analyzer
一个原生 MQL5 脚本，用于衡量策略盈利的集中程度——即优势是广泛分布，还是仅依赖于少数几笔幸运交易。该脚本读取按单笔交易分列的 CSV 文件（日期、盈利），并报告最大交易占净利润的比例、 获利交易的基尼系数、集中度分布图、一项剔除最佳几笔交易后重新计算净利润和利润因子的生存测试，以及单日最大收益与可配置的一致性阈值的对比，并将这些结果整合为一个集中度与一致性综合评分（A+至F），并附带建议。 若未找到文件，程序将自动生成样本集，因此开箱即用。无需外部库、无需Python、无需AI。辅助程序ExportTrades.mq5会根据您的交易历史生成该文件。
一个小型教育类MetaTrader 5指标，用于标记已确认的震荡高点和低点，并将市场结构标注为HH、HL、LH和LL。Spread Meter
点差监测器 — 带最高/最低记录功能的实时单品种点差追踪器 Fox Wave 推出的“点差监测器”是一款设计简洁的单品种仪表盘，可实时显示当前图表品种的实时点差，同时永久记录该品种有史以来出现的最大和最小点差——并附有精确的时间戳。