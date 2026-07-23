大多数交易者仅凭一个数字来评估策略的风险：最大回撤。该数字虽然能反映权益从峰值下跌的幅度，却无法说明下跌发生的频率、账户处于低于前一峰值状态的时间长短，以及恢复的速度。两条最大回撤相同的权益曲线，实际持仓体验可能截然不同。

DrawdownDNA 是一个脚本，它读取日度权益曲线，并深入剖析其回撤的完整结构。它会重建权益曲线及其亏损曲线，将亏损曲线拆分为各个回撤阶段，并将一系列风险指标整合为单一的韧性等级。

每次运行时，它会在“专家”选项卡中输出：

文本形式的亏损曲线，以便一目了然地查看下跌走势。

包含回撤深度、回撤持续时间、恢复时间及亏损持续时间的回撤事件表格。

最大回撤和平均回撤、回撤事件数量、最长亏损期以及亏损持续时间。

“溃疡指数”、“痛苦指数”和“恢复因子”。

一个综合韧性评分（包括跌幅、恢复能力和稳定性），评分等级从 A+ 到 F，并附有建议。

输入。 该脚本读取一个包含两列（Date 和 DailyPnL）的 CSV 文件，每个交易日占一行。 首次运行时，如果未找到文件，脚本会创建一个示例文件 EquityCurve.csv 并对其进行分析，以便您立即查看输出结果（首次运行时会出现错误代码 5004 的“文件未找到”提示，这是正常现象）。 要分析您自己的策略，请将其每日结果导出为相同格式；随附的辅助程序 ExportEquity.mq5 可从交易历史记录中写入该文件，并可在专家顾问的 OnTester() 事件中调用。

参数。 InpFileName（CSV文件）、InpStartCapital（用于重建权益的初始资本）、InpMinDepthPct（忽略深度小于该值的事件），以及用于综合评分的三个权重：InpWeightDepth、InpWeightRecov 和 InpWeightUlcer。







