加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Profit Concentration Analyzer - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Cristian David Castillo Arrieta金融与国际商务专业人士，专攻财务管理。MQL5和Python自学开发者，专注于算法交易、多资产组合构建和量化风险管理。
我的工作核心是设计、优化和验证作为协调组合运行的智能交易系统，而非孤立的策略。我运用相关性分析、时间覆盖映射和资产类别多元化来构建不依赖于单一工具或单一方法的交易系统。
目前，我管理着涵盖外汇、指数、贵金属、能源和美国股票的算法投资组合，同时在多个交易时段和时间框架上运行。
我通过技术文章和开源工具在这个社区分享我的经验。我相信，从"构建单个EA"到"工程化投资组合"的转变，是区分散户思维与机构思维的关键，这一理念指导着我在这里发布的所有内容。
- 显示:
- 115
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
净利润和胜率只能告诉你策略赚了多少钱，却无法说明这些利润的来源。一个交易系统可能显示出强劲的净收益，但实际上，这可能仅仅源于几笔幸运的交易，或者某一天的暴涨行情，几乎包揽了全部利润。《利润集中度分析器》会读取你的已平仓交易，并精确衡量这一点：利润的分布范围究竟有多广，以及其可重复性究竟如何。
该脚本读取一个CSV文件，该文件中每行对应一笔已平仓交易，包含“日期”和“盈利”两列，并在“专家”选项卡中生成一份完整报告：
- 集中度概况——总利润中有多少来自盈利交易的前1%、5%、10%、25%和50%。
- 前 N 笔交易占比——由 N 笔最大盈利交易产生的净利润占比。
- 获利交易的基尼系数：一个介于0到1之间的数值，反映收益分布的不均衡程度。
- 生存测试——剔除表现最佳的少数获利交易（可配置的百分比），并重新计算净利润和利润因子，以显示在去除这些异常值后，交易优势是否依然存在。
- 日一致性——按交易日汇总数据，并将盈利最高的交易日与自营交易公司风格的一致性阈值进行对比（通过/未通过）。
- 综合评分（A+ 至 F），综合考量集中度、一致性和生存能力，并附有指明具体弱点的书面建议。
输入。 将输入参数中指定的 CSV 文件（默认名为 Trades.csv）放置在终端的 MQL5\Files 文件夹中，该文件需包含“Date,Profit”作为标题行，且每笔已平仓交易占一行。 首次运行时，如果未找到文件，脚本会生成一组样本并进行分析，以便您立即查看输出结果。 随附的辅助脚本 ExportTrades.mq5 可从您的交易历史记录中写入该文件：将该函数复制到您的专家顾问中，并在 OnTester() 中调用它，或者在已有交易的账户上将其作为独立脚本运行。
参数： InpFileName（CSV文件）、InpConsistencyLimit（最大单日收益占总利润的百分比上限）、 InpTopN（集中度指标所采用的前N笔交易数量）、InpRemovePct（生存测试中剔除的最佳盈利交易占比），以及用于综合评分的三个权重参数：InpWeightConc、InpWeightConsist 和 InpWeightSurv。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74245
一款开源的MT5脚本，可将XAUUSD/GOLD交易符号的设置、点差、点值、合约规模、成交量步长、止损/冻结水平、隔夜利息以及账户上下文信息记录到日志中，并可选地导出为CSV文件。FVG Imbalance Marker Helper
一个小型教育类MetaTrader 5指标，用于在图表上标记简单的三根K线多头和空头公允价值缺口。
一款轻量级的MetaTrader 5教育指标，可根据选定的市场区间绘制溢价区、均衡区和折价区。Drawdown DNA Analyzer
一个原生 MQL5 脚本，用于分析账户回撤的结构，而不仅仅是单一的“最大回撤”数值。它读取日度权益曲线（Date,DailyPnL CSV 格式），重建亏损曲线，并将其拆分为各个回撤阶段，同时记录各阶段的回撤幅度、持续时间和恢复时间。 随后，该脚本会报告“溃疡指数”、“痛苦指数”、“恢复因子”以及处于亏损状态的时间，并将这些指标整合为一个综合韧性评分（A+ 至 F），并附带建议，显示在“专家”选项卡中。无需外部库；若未找到文件，它会自动生成一条示例曲线，因此开箱即用。