



净利润和胜率只能告诉你策略赚了多少钱，却无法说明这些利润的来源。一个交易系统可能显示出强劲的净收益，但实际上，这可能仅仅源于几笔幸运的交易，或者某一天的暴涨行情，几乎包揽了全部利润。《利润集中度分析器》会读取你的已平仓交易，并精确衡量这一点：利润的分布范围究竟有多广，以及其可重复性究竟如何。

该脚本读取一个CSV文件，该文件中每行对应一笔已平仓交易，包含“日期”和“盈利”两列，并在“专家”选项卡中生成一份完整报告：

集中度概况 ——总利润中有多少来自盈利交易的前1%、5%、10%、25%和50%。

——总利润中有多少来自盈利交易的前1%、5%、10%、25%和50%。 前 N 笔交易占比 ——由 N 笔最大盈利交易产生的净利润占比。

——由 N 笔最大盈利交易产生的净利润占比。 获利交易的 基尼系数 ：一个介于0到1之间的数值，反映收益分布的不均衡程度。

：一个介于0到1之间的数值，反映收益分布的不均衡程度。 生存测试 ——剔除表现最佳的少数获利交易（可配置的百分比），并重新计算净利润和利润因子，以显示在去除这些异常值后，交易优势是否依然存在。

——剔除表现最佳的少数获利交易（可配置的百分比），并重新计算净利润和利润因子，以显示在去除这些异常值后，交易优势是否依然存在。 日一致性 ——按交易日汇总数据，并将盈利最高的交易日与自营交易公司风格的一致性阈值进行对比（通过/未通过）。

——按交易日汇总数据，并将盈利最高的交易日与自营交易公司风格的一致性阈值进行对比（通过/未通过）。 综合评分（A+ 至 F），综合考量集中度、一致性和生存能力，并附有指明具体弱点的书面建议。

输入。 将输入参数中指定的 CSV 文件（默认名为 Trades.csv）放置在终端的 MQL5\Files 文件夹中，该文件需包含“Date,Profit”作为标题行，且每笔已平仓交易占一行。 首次运行时，如果未找到文件，脚本会生成一组样本并进行分析，以便您立即查看输出结果。 随附的辅助脚本 ExportTrades.mq5 可从您的交易历史记录中写入该文件：将该函数复制到您的专家顾问中，并在 OnTester() 中调用它，或者在已有交易的账户上将其作为独立脚本运行。

参数： InpFileName（CSV文件）、InpConsistencyLimit（最大单日收益占总利润的百分比上限）、 InpTopN（集中度指标所采用的前N笔交易数量）、InpRemovePct（生存测试中剔除的最佳盈利交易占比），以及用于综合评分的三个权重参数：InpWeightConc、InpWeightConsist 和 InpWeightSurv。