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Premium Discount Range Mapper - MetaTrader 5脚本
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“溢价/折价区间映射器” 是一款教育类 MetaTrader 5 指标，用于将选定的价格区间映射为溢价区、均衡区和折价区。
该工具旨在为交易者在分析市场环境时提供清晰直观的视觉参考。交易者可以手动定义有效区间，也可让指标根据选定的回溯周期自动计算区间。
范围定义完成后，该指标将范围的上部显示为溢价区，中部显示为均衡区，下部显示为折价区。这些区域本身并非交易信号，仅作为手动分析的视觉参考区。
主要功能：
- 溢价区域
- 50% 均衡位
- 折价区
- 区间高点和区间低点
- 可选的25%和75%参考水平
- 手动或自动范围选择
输入逻辑：
如果手动范围上限和下限输入值保留为0，该指标将使用所选回溯周期内的最高高点和最低低点。如果用户输入手动值，该指标将根据这些自定义水平绘制区域。
本指标仅用于图表研究和教育分析。它不会执行交易，不提供买入或卖出信号，不预测市场走势，也不保证交易结果。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74286
一个原生 MQL5 脚本，用于衡量策略盈利的集中程度——即优势是广泛分布，还是仅依赖于少数几笔幸运交易。该脚本读取按单笔交易分列的 CSV 文件（日期、盈利），并报告最大交易占净利润的比例、 获利交易的基尼系数、集中度分布图、一项剔除最佳几笔交易后重新计算净利润和利润因子的生存测试，以及单日最大收益与可配置的一致性阈值的对比，并将这些结果整合为一个集中度与一致性综合评分（A+至F），并附带建议。 若未找到文件，程序将自动生成样本集，因此开箱即用。无需外部库、无需Python、无需AI。辅助程序ExportTrades.mq5会根据您的交易历史生成该文件。RealCost XAU Session Cost Snapshot MT5
一款开源的MT5脚本，可将XAUUSD/GOLD交易符号的设置、点差、点值、合约规模、成交量步长、止损/冻结水平、隔夜利息以及账户上下文信息记录到日志中，并可选地导出为CSV文件。
一个原生 MQL5 脚本，用于分析账户回撤的结构，而不仅仅是单一的“最大回撤”数值。它读取日度权益曲线（Date,DailyPnL CSV 格式），重建亏损曲线，并将其拆分为各个回撤阶段，同时记录各阶段的回撤幅度、持续时间和恢复时间。 随后，该脚本会报告“溃疡指数”、“痛苦指数”、“恢复因子”以及处于亏损状态的时间，并将这些指标整合为一个综合韧性评分（A+ 至 F），并附带建议，显示在“专家”选项卡中。无需外部库；若未找到文件，它会自动生成一条示例曲线，因此开箱即用。Confirmed Swing Points Helper
一个小型教育类MetaTrader 5指标，用于标记已确认的震荡高点和低点，并将市场结构标注为HH、HL、LH和LL。