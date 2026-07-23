“溢价/折价区间映射器” 是一款教育类 MetaTrader 5 指标，用于将选定的价格区间映射为溢价区、均衡区和折价区。

该工具旨在为交易者在分析市场环境时提供清晰直观的视觉参考。交易者可以手动定义有效区间，也可让指标根据选定的回溯周期自动计算区间。

范围定义完成后，该指标将范围的上部显示为溢价区，中部显示为均衡区，下部显示为折价区。这些区域本身并非交易信号，仅作为手动分析的视觉参考区。

主要功能：

溢价区域

50% 均衡位

折价区

区间高点和区间低点

可选的25%和75%参考水平

手动或自动范围选择

输入逻辑：

如果手动范围上限和下限输入值保留为0，该指标将使用所选回溯周期内的最高高点和最低低点。如果用户输入手动值，该指标将根据这些自定义水平绘制区域。

本指标仅用于图表研究和教育分析。它不会执行交易，不提供买入或卖出信号，不预测市场走势，也不保证交易结果。