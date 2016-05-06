请观看如何免费下载自动交易
此指标的创建, 是尝试相对价格通道绘制一些东西的结果。在文献中没有发现类似的 (如果不是这样请纠正我, 或是最好提供链接)。
想法很简单: 如果当前柱线的最高价低于之前的, 小于以前 n 根柱线的最高价, 以及前根柱线的指标值, 则指标等于最高价。对于最低价反之。
指标线的走势性质类似于均线, 但过滤噪点更佳。现在正进行应用变体的测试。所以, 如果有人分享他们的实验结果, 我将很高兴。
我不愿在锦标赛之前将其贴到这里。但实际表明, 很有可能, 我将因为各种原因无法参加。如果在此有人对这个指标感兴趣, 我将在本周上传下一个。
DynamicRS
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7279
