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BarStats 指标 – 轻量、EA友好型 MT5 工具 - MetaTrader 5脚本

Yang Yu Qun
Yang Yu Qun

Yang Yu Qun

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MetaTrader 4 / 5 风险控制与交易管理工具。
我只做一类东西,而且做到位:保护账户的实用工具。风控面板、回撤守护、
资金盘规则强制执行、交易事件通知——服务于手动交易者、资金盘考核交易者,
以及任何想在自己 EA 之上加一层安全网的人。
- 我的工具绝不主动开单,除非你按下按钮。每个产品都明确写清楚它「不做什么」。
- 每个产品都配一份带编号图解的完整说明书,而不是一串功能列表。
- 支持中文界面。
- 除 Telegram 外,还支持通过我自建的中继服务器推送微信通知。
免费工具
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BarStats 指标 – MetaTrader 5 专用

功能特点：
- 显示柱线索引（Bar Index），便于 EA 或自定义逻辑调用
- 显示每根K线的收盘价与开盘价点数差（Price Diff in Points）
- 显示每根K线的百分比变化（Change (%)）
- 使用 DRAW_NONE 缓冲区，不在图表上造成视觉干扰
- 支持 EA 调用（iCustom），方便自动化策略集成
- 计算快速、轻量，不影响交易性能



ExMachina CandleTimer Lite ExMachina CandleTimer Lite

ExMachina CandleTimer Lite - 适用于 MetaTrader 5 的免费蜡烛倒计时器，采用 ExMachina 钢调色板主题。

Last Structure Indicator : LSB Explorer Last Structure Indicator : LSB Explorer

这是一个实验性的 "最后结构突破"（Last Structure Break，LSB）价格行为指标，通过智能的支撑位和阻力位分析，发现有意义的市场结构和潜在的交易优势。

ExMachina Prop Dashboard ExMachina Prop Dashboard

实时道具公司规则跟踪器：每日缩水、最大缩水、盈利目标进度、交易天数和挑战状态，并配有可视化进度条。预设 FTMO、MyFundedFX、E8、TFT 和 Bulenox。纯指标 - 无交易干扰。

ExMachina TradePilot ExMachina TradePilot

专业的交易管理面板：一键式买入/卖出，自动调整手数、智能跟踪止损（ATR/固定/蜡烛图）、自动盈亏平衡、多TP部分平仓系统（TP1/TP2/TP3），以及一键式挂单。为严肃的交易者提供一体化订单管理。