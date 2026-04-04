ExMachina CandleTimer Lite - 适用于 MetaTrader 5 的免费蜡烛倒计时器，采用 ExMachina 钢调色板主题。

这是一个实验性的 "最后结构突破"（Last Structure Break，LSB）价格行为指标，通过智能的支撑位和阻力位分析，发现有意义的市场结构和潜在的交易优势。