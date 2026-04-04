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BarStats 指标 – 轻量、EA友好型 MT5 工具 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
BarStats 指标 – MetaTrader 5 专用
功能特点：
- 显示柱线索引（Bar Index），便于 EA 或自定义逻辑调用
- 显示每根K线的收盘价与开盘价点数差（Price Diff in Points）
- 显示每根K线的百分比变化（Change (%)）
- 使用 DRAW_NONE 缓冲区，不在图表上造成视觉干扰
- 支持 EA 调用（iCustom），方便自动化策略集成
- 计算快速、轻量，不影响交易性能
功能特点：
- 显示柱线索引（Bar Index），便于 EA 或自定义逻辑调用
- 显示每根K线的收盘价与开盘价点数差（Price Diff in Points）
- 显示每根K线的百分比变化（Change (%)）
- 使用 DRAW_NONE 缓冲区，不在图表上造成视觉干扰
- 支持 EA 调用（iCustom），方便自动化策略集成
- 计算快速、轻量，不影响交易性能
ExMachina CandleTimer Lite
ExMachina CandleTimer Lite - 适用于 MetaTrader 5 的免费蜡烛倒计时器，采用 ExMachina 钢调色板主题。Last Structure Indicator : LSB Explorer
这是一个实验性的 "最后结构突破"（Last Structure Break，LSB）价格行为指标，通过智能的支撑位和阻力位分析，发现有意义的市场结构和潜在的交易优势。
ExMachina Prop Dashboard
实时道具公司规则跟踪器：每日缩水、最大缩水、盈利目标进度、交易天数和挑战状态，并配有可视化进度条。预设 FTMO、MyFundedFX、E8、TFT 和 Bulenox。纯指标 - 无交易干扰。ExMachina TradePilot
专业的交易管理面板：一键式买入/卖出，自动调整手数、智能跟踪止损（ATR/固定/蜡烛图）、自动盈亏平衡、多TP部分平仓系统（TP1/TP2/TP3），以及一键式挂单。为严肃的交易者提供一体化订单管理。