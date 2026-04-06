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ExMachina Prop Dashboard - MetaTrader 5脚本
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ExMachina道具控制面板--永不因数学而丢失资金账户
先精确后利润。
您正在进行 10 万美元的 FTMO 挑战。两周来，您的交易一直很顺利。然后，一个糟糕的交易时段让您无法确定--您是否突破了每日限额？您离最大缩水还有多远？您还需要多少个交易日？
您查看手机上的 FTMO 面板。加载时，数字已经过去 30 秒了。同时，您的头寸仍未平仓。
Prop Dashboard 可以在您的图表上实时显示所有这些信息，每一个刻度都会更新。
为何存在
每家道具公司的规则都略有不同。每日亏损限制。最大缩水（静态与跟踪）。盈利目标。最短交易日。日历截止日期。在交易过程中跟踪所有这些事项所带来的精神负担确实是个问题。
大多数交易者依赖于道具公司的网络仪表板，该仪表板：
- 更新延迟（30 秒至几分钟）
- 需要切换窗口
- 不能以百分比显示您与限制的接近程度
- 不能在您违反限制之前向您发出警告
Prop Dashboard 通过单一指标解决了所有这些问题。
核心功能
预建道具公司预设
从下拉菜单中选择公司，所有规则自动配置：
- FTMO：每日5%，最大DD10%（静态），目标10%，4个最小日，30天限制
- MyFundedFX：每天 5%，最大 DD 为 12%，目标为 8%，5 分钟天数，30 天限额
- The Funded Trader：每天 5%，最大 DD 为 10%，目标为 10%，35 天限额
- E8 Funding：每天 5%，最大 DD 为 8%（跟踪 HWM），目标为 8%，无时间限制
- Bulenox 跟踪最大 DD，6% 目标，无时间限制
- 自定义：手动设置任何规则
每日损失跟踪
- 以美元和百分比表示的当日损益
- 可视进度条（当您接近限额时为绿色→黄色→红色）
- 违反限额前剩余的精确美元和百分比
- 在可配置的时间自动重置（默认为午夜，可根据不同的经纪商服务器进行调整）。
最大缩水跟踪
- 三种计算方法，以符合您的代理公司的规则：
- 静态（从初始余额）- FTMO、MFF、TFT
- 跟踪股票高水位线- E8、Bulenox
- 日终余额- 一些较新的公司
- 带颜色编码的可视化进度条
- 以美元和百分比表示的精确剩余缓冲量
利润目标进度
- 已赚取的金额与需要的金额对比
- 可视化完成栏
- 准确的剩余金额
- 达到目标时的庆祝活动
挑战状态
- 交易天数计数器（自动检测有实际交易的天数）
- 日历天数计数器，显示剩余天数
- 总体判断：正常/有风险/通过/失败
预警警报
- 达到任何限额的 80% 时发出警报（可配置）
- 违反规定时发出警报
- 弹出、声音、推送通知和电子邮件选项
判决系统
仪表板显示总体挑战状态：
|状态
|意义
|跟踪中
|所有指标都在安全范围内
|有风险
|接近每日或最大 DD 限额的 80%+
|达到目标 - 需要更多交易日
|达到盈利目标，但未达到最短交易天数
|通过！
|满足所有条件
|失败 - 突破限额
|超过每日或最大 DD 限制
|失败 - 时间已过
|日历截止日期已过，但未达到目标
参数
|组
|参数
|默认值
|预设
|预设
|自定义
|账户金额
|$100,000
|规则
|每日亏损限额
|5.0%
|最大回撤
|10.0%
|盈利目标
|10.0%
|最短交易日
|0
|最大日历天数
|0（无限制）
|DD 计算方法
|从初始余额
|重置
|日重置时间
|0（午夜）
|警报
|80% 时发出警报
|是
|泄漏时发出警报
|是
|推送/电子邮件
|关闭
安装
- 下载 .mq5 文件
- 放入 MQL5/Indicators/ 文件夹
- 在元编辑器中编译
- 拖到任何图表上
- 选择您的道具公司预设或配置自定义规则
重要说明
- 这是一个纯粹的指标--它不会打开、修改或关闭任何交易
- 它监控账户上的所有头寸（不按符号或魔法过滤）
- 为准确跟踪，请将 InpAccountSize 设置为您的挑战起始余额
- 日重置时间应与道具公司的服务器翻转时间一致
- 先在模拟账户上测试，验证计算结果是否与公司的仪表盘一致
兼容性
- MetaTrader 5，所有经纪商
- 所有工具
- 所有时间框架
- 净额结算和对冲账户
ExMachina 交易系统 - 先精确后利润。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70268
MT5 指标，显示每根K线的序号、点数差及百分比变化，支持 EA 调用，轻量快速。ExMachina CandleTimer Lite
ExMachina CandleTimer Lite - 适用于 MetaTrader 5 的免费蜡烛倒计时器，采用 ExMachina 钢调色板主题。
专业的交易管理面板：一键式买入/卖出，自动调整手数、智能跟踪止损（ATR/固定/蜡烛图）、自动盈亏平衡、多TP部分平仓系统（TP1/TP2/TP3），以及一键式挂单。为严肃的交易者提供一体化订单管理。ExMachina Telegram Bridge
将您的 MetaTrader 5 账户连接至 Telegram。每次交易开仓、平仓或修改时，您都会直接在手机上收到即时通知。 这是一款仅发出通知的智能交易系统。它不会进行、修改或关闭任何交易。它监控您的账户活动，并通过 Bot API 向您的 Telegram 聊天室发送格式化信息。