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ExMachina Prop Dashboard - MetaTrader 5脚本

Emmanuel Nana Nana | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
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PropDashboard 屏幕截图

ExMachina道具控制面板--永不因数学而丢失资金账户

先精确后利润。

您正在进行 10 万美元的 FTMO 挑战。两周来，您的交易一直很顺利。然后，一个糟糕的交易时段让您无法确定--您是否突破了每日限额？您离最大缩水还有多远？您还需要多少个交易日？

您查看手机上的 FTMO 面板。加载时，数字已经过去 30 秒了。同时，您的头寸仍未平仓。

Prop Dashboard 可以在您的图表上实时显示所有这些信息，每一个刻度都会更新。

为何存在

每家道具公司的规则都略有不同。每日亏损限制。最大缩水（静态与跟踪）。盈利目标。最短交易日。日历截止日期。在交易过程中跟踪所有这些事项所带来的精神负担确实是个问题。

大多数交易者依赖于道具公司的网络仪表板，该仪表板：
- 更新延迟（30 秒至几分钟）
- 需要切换窗口
- 不能以百分比显示您与限制的接近程度
- 不能在您违反限制之前向您发出警告

Prop Dashboard 通过单一指标解决了所有这些问题。

核心功能

预建道具公司预设

从下拉菜单中选择公司，所有规则自动配置：

  • FTMO：每日5%，最大DD10%（静态），目标10%，4个最小日，30天限制
  • MyFundedFX：每天 5%，最大 DD 为 12%，目标为 8%，5 分钟天数，30 天限额
  • The Funded Trader：每天 5%，最大 DD 为 10%，目标为 10%，35 天限额
  • E8 Funding：每天 5%，最大 DD 为 8%（跟踪 HWM），目标为 8%，无时间限制
  • Bulenox 跟踪最大 DD，6% 目标，无时间限制
  • 自定义：手动设置任何规则

每日损失跟踪
- 以美元和百分比表示的当日损益
- 可视进度条（当您接近限额时为绿色→黄色→红色）
- 违反限额前剩余的精确美元和百分比
- 在可配置的时间自动重置（默认为午夜，可根据不同的经纪商服务器进行调整）。

最大缩水跟踪
- 三种计算方法，以符合您的代理公司的规则：
- 静态（从初始余额）- FTMO、MFF、TFT
- 跟踪股票高水位线- E8、Bulenox
- 日终余额- 一些较新的公司
- 带颜色编码的可视化进度条
- 以美元和百分比表示的精确剩余缓冲量

利润目标进度
- 已赚取的金额与需要的金额对比
- 可视化完成栏
- 准确的剩余金额
- 达到目标时的庆祝活动

挑战状态
- 交易天数计数器（自动检测有实际交易的天数）
- 日历天数计数器，显示剩余天数
- 总体判断：正常/有风险/通过/失败

预警警报
- 达到任何限额的 80% 时发出警报（可配置）
- 违反规定时发出警报
- 弹出、声音、推送通知和电子邮件选项

判决系统

仪表板显示总体挑战状态：

状态 意义
跟踪中 所有指标都在安全范围内
有风险 接近每日或最大 DD 限额的 80%+
达到目标 - 需要更多交易日 达到盈利目标，但未达到最短交易天数
通过！ 满足所有条件
失败 - 突破限额 超过每日或最大 DD 限制
失败 - 时间已过 日历截止日期已过，但未达到目标

参数

参数 默认值
预设 预设 自定义
账户金额 $100,000
规则 每日亏损限额 5.0%
最大回撤 10.0%
盈利目标 10.0%
最短交易日 0
最大日历天数 0（无限制）
DD 计算方法 从初始余额
重置 日重置时间 0（午夜）
警报 80% 时发出警报
泄漏时发出警报
推送/电子邮件 关闭

安装

  1. 下载 .mq5 文件
  2. 放入 MQL5/Indicators/ 文件夹
  3. 在元编辑器中编译
  4. 拖到任何图表上
  5. 选择您的道具公司预设或配置自定义规则

重要说明

  • 这是一个纯粹的指标--它不会打开、修改或关闭任何交易
  • 它监控账户上的所有头寸（不按符号或魔法过滤）
  • 为准确跟踪，请将 InpAccountSize 设置为您的挑战起始余额
  • 日重置时间应与道具公司的服务器翻转时间一致
  • 先在模拟账户上测试，验证计算结果是否与公司的仪表盘一致

兼容性

  • MetaTrader 5，所有经纪商
  • 所有工具
  • 所有时间框架
  • 净额结算和对冲账户

ExMachina 交易系统 - 先精确后利润。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70268

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