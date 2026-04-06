ExMachina道具控制面板--永不因数学而丢失资金账户

先精确后利润。

您正在进行 10 万美元的 FTMO 挑战。两周来，您的交易一直很顺利。然后，一个糟糕的交易时段让您无法确定--您是否突破了每日限额？您离最大缩水还有多远？您还需要多少个交易日？

您查看手机上的 FTMO 面板。加载时，数字已经过去 30 秒了。同时，您的头寸仍未平仓。

Prop Dashboard 可以在您的图表上实时显示所有这些信息，每一个刻度都会更新。

为何存在

每家道具公司的规则都略有不同。每日亏损限制。最大缩水（静态与跟踪）。盈利目标。最短交易日。日历截止日期。在交易过程中跟踪所有这些事项所带来的精神负担确实是个问题。

大多数交易者依赖于道具公司的网络仪表板，该仪表板：

- 更新延迟（30 秒至几分钟）

- 需要切换窗口

- 不能以百分比显示您与限制的接近程度

- 不能在您违反限制之前向您发出警告

Prop Dashboard 通过单一指标解决了所有这些问题。

核心功能

预建道具公司预设

从下拉菜单中选择公司，所有规则自动配置：

FTMO ：每日5%，最大DD10%（静态），目标10%，4个最小日，30天限制

：每日5%，最大DD10%（静态），目标10%，4个最小日，30天限制 MyFundedFX ：每天 5%，最大 DD 为 12%，目标为 8%，5 分钟天数，30 天限额

：每天 5%，最大 DD 为 12%，目标为 8%，5 分钟天数，30 天限额 The Funded Trader ：每天 5%，最大 DD 为 10%，目标为 10%，35 天限额

：每天 5%，最大 DD 为 10%，目标为 10%，35 天限额 E8 Funding ：每天 5%，最大 DD 为 8%（跟踪 HWM），目标为 8%，无时间限制

：每天 5%，最大 DD 为 8%（跟踪 HWM），目标为 8%，无时间限制 Bulenox 跟踪最大 DD，6% 目标，无时间限制

跟踪最大 DD，6% 目标，无时间限制 自定义：手动设置任何规则

每日损失跟踪

- 以美元和百分比表示的当日损益

- 可视进度条（当您接近限额时为绿色→黄色→红色）

- 违反限额前剩余的精确美元和百分比

- 在可配置的时间自动重置（默认为午夜，可根据不同的经纪商服务器进行调整）。

最大缩水跟踪

- 三种计算方法，以符合您的代理公司的规则：

- 静态（从初始余额）- FTMO、MFF、TFT

- 跟踪股票高水位线- E8、Bulenox

- 日终余额- 一些较新的公司

- 带颜色编码的可视化进度条

- 以美元和百分比表示的精确剩余缓冲量

利润目标进度

- 已赚取的金额与需要的金额对比

- 可视化完成栏

- 准确的剩余金额

- 达到目标时的庆祝活动

挑战状态

- 交易天数计数器（自动检测有实际交易的天数）

- 日历天数计数器，显示剩余天数

- 总体判断：正常/有风险/通过/失败

预警警报

- 达到任何限额的 80% 时发出警报（可配置）

- 违反规定时发出警报

- 弹出、声音、推送通知和电子邮件选项

判决系统

仪表板显示总体挑战状态：

状态 意义 跟踪中 所有指标都在安全范围内 有风险 接近每日或最大 DD 限额的 80%+ 达到目标 - 需要更多交易日 达到盈利目标，但未达到最短交易天数 通过！ 满足所有条件 失败 - 突破限额 超过每日或最大 DD 限制 失败 - 时间已过 日历截止日期已过，但未达到目标

参数

组 参数 默认值 预设 预设 自定义 账户金额 $100,000 规则 每日亏损限额 5.0% 最大回撤 10.0% 盈利目标 10.0% 最短交易日 0 最大日历天数 0（无限制） DD 计算方法 从初始余额 重置 日重置时间 0（午夜） 警报 80% 时发出警报 是 泄漏时发出警报 是 推送/电子邮件 关闭

安装

下载 .mq5 文件 放入 MQL5/Indicators/ 文件夹 在元编辑器中编译 拖到任何图表上 选择您的道具公司预设或配置自定义规则

重要说明

这是一个 纯粹的指标 --它不会打开、修改或关闭任何交易

--它不会打开、修改或关闭任何交易 它监控账户上的所有头寸（不按符号或魔法过滤）

为准确跟踪，请将 InpAccountSize 设置为您的挑战起始余额

日重置时间应与道具公司的服务器翻转时间一致

先在模拟账户上测试，验证计算结果是否与公司的仪表盘一致

兼容性

MetaTrader 5，所有经纪商

所有工具

所有时间框架

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