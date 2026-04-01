最后结构指标（单相）--探索最后结构突破（LSB）交易概念

该指标是我通过结构化价格行动分析探索和验证最后结构突破（LSB）交易理念的个人探索。

它独立于日线时间框架 ( PERIOD_D1 ) 工作，而是使用逻辑日分离和基于分离器的检测来识别新的交易日。

这种方法使结构分析在不同的时间框架和经纪商之间保持一致，避免了对日线图数据的依赖。

该指标使用可配置的结构模式（基于灯芯或基于主体的检测）扫描有意义的支撑和阻力枢轴。它能识别在交易日结束前一直未被打破的最后有效结构水平，并将其作为趋势线投射到新的交易日。

为确保分析的相关性，只有在当日剩余时间内得到遵守的水平才会被视为有效并绘制出来。这样可以更清晰地了解市场结构，有助于更有效地突出价格行为。

主要功能包括

逻辑日检测，不依赖于 PERIOD_D1

使用图表分隔符和日期时间正常化自动识别新的交易日

使用枢轴强度进行结构验证（左/右柱分析）

跨多种结构模式的支撑和阻力检测

用于 LSB 实验的最后结构突破验证

有效结构水平的趋势线可视化扩展到新的交易时段

最小化重新计算，提高效率和实时性

本项目是一个实验框架，用于研究市场结构动态并评估其在交易策略中的潜在作用。通过使用独立日模型分析 LSB 概念，我的目标是确定一个时段的结构端点是否对随后的价格走势具有预测或战略价值。



