ExMachina CandleTimer Lite - 适用于 MetaTrader 5 的免费蜡烛倒计时器，采用 ExMachina 钢调色板主题。





准确了解当前蜡烛的收盘时间。这款轻量级指标可直接在图表上显示实时倒计时，帮助您精确掌握进出场时间。





倒计时面板 - 三种显示模式可供选择：

数字时钟：大倒计时数字显示小时、分钟和秒。在任何图表缩放级别下都清晰可读。

进度条：带有百分比的可视填充指示器。一目了然地查看当前蜡烛的进度。

两者兼有：数字时钟和进度条相结合，让人一目了然。推荐模式。





闪烁警报 - 在蜡烛收盘前的最后 10 秒内，计时器每秒交替显示琥珀色和红色。即使在繁忙的多图表设置中，也不可能错过这一视觉紧急信号。可以打开或关闭。





SOUND ALERT（声音提示）- 当形成新的柱形图时，可选择发出声音通知。在查看其他图表或时间框架时，绝不会错过蜡烛收盘。





已耗时/剩余时间 - 在计时器下方，一条紧凑的线条以人类可读的格式显示已耗时和剩余时间（例如 "已耗时 45m12s - 剩余时间 14m48s"）。





EXMACHINA STEEL 主题 - 三种图表主题模式：

完整主题：深邃的太空背景，搭配钢铁色调的烛光、柔和的网格和机构配色方案。将你的图表变成一个简洁、专业的工作空间。

仅不透明：保留现有图表颜色，仅确保面板在顶部清晰呈现。

无主题：不修改图表。面板按原样覆盖图表。





折叠/展开 - 标题栏中的单击切换按钮。折叠模式显示一个紧凑的 30 像素条带，包含品牌名称、符号、时间范围和实时倒计时。立即扩展回完整面板。需要屏幕空间时，可最大限度地减少图表占用空间。





布局--面板侧面（右侧或左侧）、边缘边距、Y 偏移量和面板宽度均可通过输入参数进行配置。





输入：面板边距、边距、Y 偏移、面板宽度、图表主题模式、计时器样式（数字/进度/两者）、显示秒数、闪烁最后 10 秒、声音提示。





适用于所有符号和所有时间框架。无 DLL。无外部依赖性。





在 MQL5 市场上提供带有 7 个分析面板（蜡烛图、价差、波动率、多时间框架、会话、统计）的完整版本。





ExMachina 交易系统 - 先精确后利润。







