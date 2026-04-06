### ExMachina Trade Pilot v1.30 - 在一个面板中完成订单管理





**先精确后利润。





MetaTrader 5 的专业订单管理面板。一键式交易，自动计算手数，多TP部分平仓系统，四种智能追踪止损模式，自动盈亏平衡，实时仪表盘--所有这些都来自一个单一的图表面板。





**重要提示：** Trade Pilot 是手动交易管理面板，不是自动交易机器人。它本身不会生成信号或开启交易。在 "策略测试器 "中运行它将显示零交易--这是意料之中的。将其附加到实时或模拟图表，启用自动交易，并使用面板按钮。









### V1.30 中的新功能





此更新修复了多个用户报告的**"无效价格（ask=0.00000 bid=0.00000）"**错误。





**根本原因：** CSymbolInfo 对象即使在调用刷新()后仍返回过期或零价格。现在通过辅助函数（GetAsk、GetBid、GetPoint、GetDigits）直接调用 SymbolInfoDouble() 代替了所有价格读取，确保每次价格读取都直接进入服务器。





**市价成交：** 订单现在发送 price=0，指示经纪商以最佳可用价格成交。成交后，Trade Pilot 会读取实际成交价格，并根据实际入市价格重新计算 SL/TP，从而消除了因价格陈旧而导致的拒绝。





**价格验证门：** 在 OnTick 开始时进行检查，在价格为零时（市场关闭，符号未加载）跳过所有处理。每 30 秒打印一次警告，而不是在每个 tick 时都充斥专家选项卡。





**附加防护：** ManageTrailing 和 ManageBreakeven 现在可在尝试修改任何头寸之前验证价格。





v1.10版本中的所有修复都保持不变。感谢发现 CSymbolInfo 缓存问题并提供初始修复的社区成员。





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### 工作原理





1.您分析市场并决定方向

2.在面板上点击买入或卖出

3.Trade Pilot 会计算手数，下单并设置止损/止赢

4.从这一点出发，一切都是自动的：多 TP 部分平仓、智能追踪和盈亏平衡





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### 功能 1：一键交易，自动下单





点击买入或卖出。自动进行交易：

- 根据您的风险设置（余额百分比、固定美元或固定手数）计算正确的手数大小

- 根据经纪商的最低止损位设置有效止损位

- 在最远的 TP 水平设置止盈

- 为多 TP 跟踪注册仓位





面板会实时显示计算出的手数和美元风险，每个刻度线都会更新。





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### 功能 2：多 TP 部分平仓系统





最多可定义 3 个止盈水平，并设定各自的平仓百分比：





- **TP1**（默认 150 点，收盘 40%）：锁定早期利润

- **TP2**（默认 300 点，收盘 30%）：在降低风险的同时确保更多利润

- **TP3**（默认 500 点，收盘 100%）：让选手达到全部目标





当价格触及 TP1 时，Trade Pilot 会平仓 40%。在 TP2 时，再平仓 30%。在 TP3 时，关闭剩余部分。记录每次部分平仓。通过头寸注释，TP 状态会在 EA 重新启动时持续存在。





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#### 功能 3：智能追踪止损





四种追踪模式：





- 固定点**：经典的固定距离追踪

- 基于 ATR 的**：适应波动的动态追踪。默认使用 ATR(14) x 1.5

- 前一根蜡烛**：跟踪到前一根蜡烛的高点/低点，进行自然 S/R 跟踪

- 无**：禁用跟踪，手动管理





所有模式都包含最小步长参数和经纪商止损水平验证。





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### 功能 4：自动盈亏平衡





当头寸达到配置的盈利阈值（默认为 100 点）时，Trade Pilot 会自动将 SL 移动到盈亏平衡加偏移。只需单击 "Set B/E"（设置盈亏平衡）按钮，即可强制所有盈利仓位实现盈亏平衡。





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### 功能 5：挂单和头寸管理





一键下达任何挂单：买入限价、卖出限价、买入止损、卖出止损。每个订单都使用配置的当前价格偏移量，并自动计算止损/止赢。所有价格均根据经纪人最低价进行验证。





管理按钮：全部平仓、买入平仓、卖出平仓、删除挂单、设置盈亏平衡。

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### 实时仪表盘





面板实时显示：计算的手数（含风险模式和美元金额）、当前点差（彩色编码）、按方向划分的未平仓合约、总手数、浮动盈亏、多 TP 跟踪器状态、带实时 ATR 值的跟踪模式以及盈亏平衡配置。





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### 参数





| 组别 参数 默认值

|-------|-----------|---------|

| 批量大小 | 模式 | 余额的风险百分比

Lot Sizing | Risk Percent | 1.0% | 手数计算 | 风险百分比 | 1.0

| 每手大小 | 默认 SL | 200 点

Take Profits | TP1 Distance / Close % | 150 pts / 40% | Take Profits | TP1 Distance / Close % | 150 pts / 40

Take Profits | TP2 Distance / Close % | 300 pts / 30% | Take Profits | TP2 Distance / Close % | 200 points | Default SL

| 获利 | TP3 距离 / 收盘 % | 500 点 / 100

| 追踪模式 | 基于 ATR

| 追踪 | ATR 周期/乘数 | 14 / 1.5x | 跟踪

| 跟踪 | 跟踪步长 | 10 点

| 盈亏平衡 | 启用 / 触发 / 偏移量 | 是 / 100 点 / 5 点

| 待定 | 价格偏移 | 100 点

| 待定 | SL / TP | 200 / 400 点

| 进阶 | 神奇数字 | 777777

| 高级 | 滑点 | 20 点





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#### 安装





1.下载 .mq5 文件并将其放入您的 MQL5/Experts/ 文件夹中

2.打开 MetaEditor 并编译文件（F7）

3.确保工具栏中的 Algo Trading 按钮为绿色 4.

4.将 EA 拖到任意图表上

5.在 "常用 "选项卡中，选中 "允许算法交易

6.在 "输入 "选项卡中配置风险参数，然后点击 "确定"。

7.检查专家选项卡（Ctrl+E）中的 "v1.30 已初始化"。





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### 疑难解答





**按钮无反应：** MT5 工具栏中的 Algo Trading 按钮必须为绿色，并且必须在 EA 的 "常用 "选项卡中勾选 "允许 Algo Trading"。





**等待有效价格 "消息：** 符号未收到实时数据。右键单击市场观察中的符号并选择 "显示全部"，或切换图表时间框架以强制刷新。当市场关闭时，该信息也会正常出现。





**无效止损 "错误：** 您的经纪商要求更宽的止损距离。增加输入中的默认止损值和挂单止损值。





**策略测试器中的交易为零：** 预期行为。Trade Pilot 是手动面板--需要点击按钮才能打开交易。在真实或模拟图表上使用。





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### 兼容性





- MetaTrader 5，所有经纪商

- 对冲和净额结算账户

- 所有工具：外汇、黄金、指数、加密货币

- 所有时间框架





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#### 更新日志





**v1.30** - 通过以直接调用 SymbolInfoDouble() 代替所有 CSymbolInfo 价格读取，修复了 "无效价格（ask=0.00000）"问题。市场订单使用价格=0 进行最佳价格成交，并在成交后重新计算 SL/TP。添加了 OnTick 价格验证门，带有 30 秒节流警告。在 ManageTrailing 和 ManageBreakeven 中添加了价格保护。已添加 RefreshRates()。已集成社区修复功能。





**v1.10** - 修复了 Algo 交易权限检查的按钮点击可靠性问题。修复了严格经纪商无效止损的错误 4756。修正了 SELL_STOP 负价格。在仓位注释中添加了多 TP 状态持久性。用基于延迟刻度的注册取代 Sleep(100)。修正了 SELL 追踪参考价使用 Ask。修正了缺口上的蜡烛跟踪负距离。添加了 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL 验证。添加了详细的错误日志。





**v1.00** - 初始版本。





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ExMachina Trading Systems - 先精确后盈利。