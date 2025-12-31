加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
键盘操盘手 (KeyTrader Pro) - MetaTrader 5EA
详细功能介绍 (Detailed Description)
这款 EA 专为日内交易员 (Day Traders) 和 剥头皮交易员 (Scalpers) 设计，核心解决了手动交易中的三大痛点：下单慢、算仓难、盯盘累。
1. ⚡ 毫秒级键盘响应 (Lightning-Fast Keyboard Execution)
不再需要右键点击、选择手数、点击确认。您的键盘就是发射器。
-
[D] 键开多 (Buy)：瞬间以预设止损买入。
-
[J] 键开空 (Sell)：瞬间以预设止损卖出。
-
[C] / [V] 键平仓：一键平掉盈利单或所有订单，落袋为安，绝不拖泥带水。
这是本工具的核心大脑。您不再需要按计算器来决定开多少手。
-
百分比风控：只需设定“我这单只想亏本金的 1%”，EA 会根据当前的止损点数（如 150点），自动反向计算出正确的手数（例如 0.19手）。
-
实时显示：面板实时显示 Risk: 1.0% = 0.19 Lots ，让您在开单前对风险了如指掌。
-
盈亏比锁定：预设固定的盈亏比（如 1:3），确保每一笔交易都符合数学期望。
3. 🛡️ 智能持仓护航 (Smart Position Guardian)
开单只是开始，EA 会像副驾驶一样帮您管理订单。
-
自动保本 (Break Even)：当盈利达到指定点数（如 80点）时，自动将止损推到成本价，确保本金零风险。
-
移动止损 (Trailing Stop)：当行情爆发时，止损线会像影子一样跟随价格移动，锁住利润，防止利润回撤。
4. 📊 全息 HUD 数据面板 (Holographic HUD Panel)
所有关键信息汇聚于右上角，不遮挡 K 线，一目了然。
-
多周期倒计时：同时显示 M5、H1、H4 的 K 线剩余时间，精准把握收盘变盘点。
-
盘口状态：自动识别当前是“亚盘”、“欧盘”还是“美盘”时段。
-
点差监控：实时显示当前点差，防止在点差扩大时（如新闻发布）误入场。
5.🎯 分周期独立策略配置 (Timeframe-Specific Strategy)
-
参数隔离：每个图表的风控参数（SL/TP/风险%）互不干扰。
-
订单隔离：M5 面板的操作（如平仓、移动止损）仅针对 M5 周期的订单，绝不会误伤 H1 周期的长线持仓。
-
一屏多用：在一个终端内同时运行短线狙击与长线趋势策略。
-
KeyTrader Pro 支持多周期并行作战。您可以在 M5 图表 加载一套“剥头皮参数”（如：止损 150 / 止盈 300，盈亏比 1:2），同时在 H1 图表 加载一套“趋势参数”（如：止损 500 / 止盈 2000，盈亏比 1:4）。
适用人群 (Target Audience)
-
Price Action 交易者：关注 K 线形态，需要快速进场。
-
全职交易员：需要严格控制每笔交易的资金回撤。
-
高频/短线手：由于手动计算手数太慢而错过行情的交易者。
这是一个在图表上显示成交量曲线的指标，计算简单，执行速度极快。Cosine distance and cosine similarity
计算两个向量之间的余弦距离和相似度。 余弦距离为 1-余弦相似度，余弦相似度为两个向量大小相乘的点积。
该脚本收集所有 MQL5 内置指标缓冲区，并将其存储到 CSV 文件中，以用于分析。Candle ZigZag
烛台之字形 "是一个指标，当烛台颜色发生变化时，它就会改变其支脚