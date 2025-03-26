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EMA均线趋势系统-MT4版2025 - MetaTrader 4脚本
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首先，代码的结构清晰。作者使用了注释来分隔不同的部分，比如初始化、迭代函数、自定义函数等，这使得代码易于阅读和维护。特别是在 start () 函数中，计算 EMA 和信号检查的逻辑分开，层次分明。
其次，参数化设计做得不错。所有的周期参数（如 P1 到 P7）和偏差范围 Deviation 都作为输入参数，用户可以在指标设置中方便地调整，提高了指标的灵活性和适用性。
然后，代码的模块化设计值得肯定。作者将一些常用的功能，如计算最大值、最小值、平均值、平均偏差以及检查均线汇聚的函数，都封装成了独立的函数（如 GetMaxMin、CalculateAverage、CheckConvergence 等）。这种模块化的设计不仅减少了代码重复，还提高了代码的可维护性和可重用性。
在信号检查部分，代码不仅检查了均线是否汇聚，还考虑了均线的方向（向上或向下），以及是否穿过其他重要均线（如 60 日均线）。这种多条件的判断增强了信号的准确性，避免了单一条件可能产生的误判。
另外，代码在计算 EMA 时使用了循环，逐个处理每个 K 线，确保了计算的准确性。同时，通过 IndicatorCounted () 函数来优化计算，避免了重复计算已处理的 K 线，提高了代码的效率。
还有，代码中使用了不同的颜色来区分不同的 EMA 缓冲区，这在图表上显示时能够让用户更直观地识别不同周期的均线，提升了用户体验。
最后，代码在检测到信号时，通过 Print 函数输出详细的信息，方便用户在日志中查看信号产生的条件和原因，有助于调试和策略分析。
总结一下，这段代码的优点主要体现在结构清晰、参数化设计、模块化函数、多条件信号判断、效率优化以及良好的可读性和可维护性。这些设计使得指标既功能强大又易于调整和扩展，适合不同用户的需求。
一个简单的交易面板
本实例在MT4上创建几个按钮。分别实现BUY开仓、SELL开仓，BUY平仓、SELL平仓、全部平仓等简易功能。K线显示本地时间 K线显示北京时间
K线显示本地时间 K线显示北京时间
价格比较
优雅而时髦的双值 "价格 "比较。MetaCOT 2 CFTC 工具箱（一套指标） MT4
MetaCOT 2 CFTC ToolBox 指标是一套 MetaCOT 2 指标，可访问 CFTC 报告中的数据。MetaCOT 2 支持 COT、分类 COT、TFF 和 CIT 报告，允许您直接在 MetaTrader 中构建 COT 图表。所有指标都有源代码，可用于构建自己的交易系统。