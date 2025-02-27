MQL编程学习——制作按钮和输入框

开仓涉及到仓位大小，因此，需再创建一个输入框，用于输入手数。参考MT4自带面板，手数框也需要调整大小，故在左右两侧各添加一个“增加”、“减小”手数的调整按钮。

考虑到常规都是右手操作鼠标，右下操作相对会较方便。因此，将面板固定在右下角。同时，创建一个“显示/隐藏”此交易面板按钮。点击后隐藏面板，再次点击后显示面板。如下图示。









下面我们来说创建过程。

第一步：要在MT4上创建对象(按钮、输入框等都是对象，一个按钮就是一个对象)，我们得先知道每个对象所必须的基本属性。比如，大小(想要弄多大？)，坐标(放在哪里？)，其上的字符文本(包括字体、字号、颜色等)，背景颜色，边框颜色，以及边框样式，……等等，详细请看MQL帮助文件。下图是按钮创建示例所在的帮助文件的目录位置及相关创建过程。

把本页内容看完，你就知道创建一个按钮需要提供哪些数据了。

MT4的对象的大小以像素计数。在图表上，当图表角定义为左上开始时，从左上往右下，左上为(0，0)，右下为最大(X，Y)，相当于咱们学数学里的直角坐标系第4象限。如果图表角定义为右下开始，则相当于第2象限。

图表角参数，帮助文件里有。图表角定义从哪个角开始，决定该对象的坐标以哪个角为起点开始算。如下图

明白了第1步，接下来。

第二步，整体设计构想。要创建如图所示的面板。首先，计划大小。先预计宽高为200*80吧(完了以后觉得不好看，不合适，回头再调整修改数据即可)。从下往上，分3行。

第1行，设计2按钮，用于开SELL和开BUY。

第2行，4个按钮和1个输入框，第1个开SELL，第2个用于减小手数，第3个增加手数，第4个开BUY，输入框用于直接输入手数值。

第3行，3个按钮，分别用于平SELL，全平，平BUY。

最下方，创建一个符号“▼”，来处理“显示/隐藏此面板”。总共11个对象，其中10个按钮，1个编辑框。

第三步，整体构想设计好了，开始干。

打开MQL编辑器，创建“EA模板”，勾选“事件函数”(要实现点击相应按钮或输入手数等数据后执行设计的功能(开仓、平仓等)，MT4规定是由事件函数负责处理，即 所有相关功能的代码必须写在“事件函数”里)，如下图





当然，不勾选的话，以后，直接键入此函数或从其它地方复制过来也一样。

为了不与其它EA或在MT4直接开的单相互影响，定义一个魔术号来单独处理使用本面板的订单。

input int mMagic =88888; //订单识别号

高度分配。对面板整个3行对象的高度进行分配，第1行32，2行22，3行26，总共80。同时设计对象之间的间隙大小 。顺便考虑到适应不同电脑显示像素的适应性，增加scale校正DPI。如下

double scale= NormalizeDouble ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_SCREEN_DPI )/ 96.0 , 2 ); #define CONTROLS_GAP_X (( 2 *scale)< 2 ? 2 :( int )( 2 *scale)) #define CONTROLS_GAP_Y (( 2 *scale)< 1 ? 2 :( int )( 2 *scale)) #define BUTTON_HEIGHT (( int )( 32 *scale)) #define BUTTON_HEIGHT1 (( int )( 22 *scale)) #define BUTTON_HEIGHT2 (( int )( 26 *scale))

给11个对象分别起名字。随便起，只要能便于识别，程序中不同的地方用它的时候别搞错就行。下面是10个按钮名。

string ButtonEventStr[ 1 ], ButtonEventStr0[]= { "_bid" , "_ask" , "offon" , "_xsel" , "_dn" , "_up" , "_xbuy" , "_csel" , "_cselbuy" , "_cbuy" };

为了将此面板 与其它EA或指标区别开来(避免同名，造成功能错乱或误删等操作)，将以本图表ID号和自定义字符(示例中为“ABC_”)为所有按钮对象名前缀。

string Prefix= "" ; int OnInit () { Prefix= IntegerToString ( ChartID ())+ "ABC_" ; int str_size= ArraySize (ButtonEventStr0); ArrayResize (ButtonEventStr,str_size); for ( int i= 0 ; i<str_size; i++) ButtonEventStr[i]=ButtonEventStr0[i]; AddPrefix(Prefix,ButtonEventStr); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void AddPrefix( string aprefix, string &object_names[]) { int object_size= ArraySize (object_names); for ( int i= 0 ; i<object_size; i++) { object_names[i]=aprefix+object_names[i]; } }







按钮名设计为数组，是为了在处理按钮事件时方便阅读，结构清晰。

设计起点和宽度，字号。一切准备完成。 编写CreateBtn()函数实现 创建按钮。

int X,Y,Width= 0 ; int Fonts= 9 ; ...... int OnInit () { ...... X=( int )( 4 *scale); Y=( int )( 10 *scale); Width=( int )( 200 *scale); ...... CreateBtn(Prefix,X,Y,Width,Fonts); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

从第1行第1个按钮开始。在右下角同时创建“显示/隐藏面板”按钮。

bool CreateBtn( string p_fix, int x1, int y1, int width, int fonts, ENUM_BASE_CORNER corner= CORNER_RIGHT_LOWER , color clr = clrWhite ) { string obj_name= "" ; int x= 0 ,y= 0 ; int sel_w= 0 ,dn_w=( int )( 20 *scale),updn_w= 0 ,buy_w= 0 ; int temp_w=(width-CONTROLS_GAP_X)/ 2 ; x=x1+width; y=y1+BUTTON_HEIGHT; obj_name=p_fix+ "_bid" ; if (!CreateButton(obj_name,x,y, DoubleToString (Bid, Digits ),fonts+ 5 ,corner,clr,temp_w,BUTTON_HEIGHT)) return ( false ); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TOOLTIP , "点击现价开仓SELL订单" ); x=x1+width-(CONTROLS_GAP_X+temp_w); obj_name=p_fix+ "_ask" ; if (!CreateButton(obj_name,x,y, DoubleToString (Ask, Digits ),fonts+ 5 ,corner,clr,temp_w,BUTTON_HEIGHT)) return ( false ); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TOOLTIP , "点击现价开仓BUY订单" ); obj_name=p_fix+ "offon" ; if (!CreateButton(obj_name, 2 *( int )( 10 *scale),y1, "▼" ,fonts,corner, clrLightGray ,( int )( 10 *scale),( int )( 10 *scale))) return ( false ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , clrNONE ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrNONE ); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TOOLTIP , "显示交易面板" ); temp_w=(width- 2 *CONTROLS_GAP_X- 2 *dn_w); sel_w=temp_w/ 3 ; updn_w=temp_w-( 2 *sel_w); y=y1+BUTTON_HEIGHT+BUTTON_HEIGHT1; x=x1+width; obj_name=p_fix+ "_xsel" ; if (!CreateButton(obj_name,x,y, "SELL" ,fonts,corner,clr,sel_w,BUTTON_HEIGHT1)) return ( false ); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TOOLTIP , "点击现价开仓SELL订单" ); x=x1+width-(CONTROLS_GAP_X+sel_w); obj_name=p_fix+ "_dn" ; if (!CreateButton(obj_name,x,y, "▼" ,fonts,corner, clrBlack ,dn_w,BUTTON_HEIGHT1)) return ( false ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightGray ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrNONE ); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TOOLTIP , "减少手数" ); x=x1+width-(CONTROLS_GAP_X+sel_w+dn_w); obj_name=p_fix+ "_edit_updn" ; if (!CreateEdit(obj_name,x,y, DoubleToString (m_lots, 2 ),fonts+ 2 ,corner, clrBlack ,updn_w,BUTTON_HEIGHT1)) return ( false ); x=x1+width-(CONTROLS_GAP_X+sel_w+dn_w+updn_w); obj_name=p_fix+ "_up" ; if (!CreateButton(obj_name,x,y, "▲" ,fonts,corner, clrBlack ,dn_w,BUTTON_HEIGHT1)) return ( false ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightGray ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrNONE ); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TOOLTIP , "增加手数" ); x=x1+width-( 2 *CONTROLS_GAP_X+sel_w+ 2 *dn_w+updn_w); obj_name=p_fix+ "_xbuy" ; if (!CreateButton(obj_name,x,y, "BUY" ,fonts,corner,clr,sel_w,BUTTON_HEIGHT1)) return ( false ); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TOOLTIP , "点击现价开仓BUY订单" ); temp_w=(width- 2 *CONTROLS_GAP_X); sel_w=temp_w/ 3 ; updn_w=temp_w-( 2 *sel_w); y=y1+CONTROLS_GAP_Y+BUTTON_HEIGHT+BUTTON_HEIGHT1+BUTTON_HEIGHT2; x=x1+width; obj_name=p_fix+ "_csel" ; if (!CreateButton(obj_name,x,y, "平 空" ,fonts+ 2 ,corner, clrBlack ,sel_w,BUTTON_HEIGHT2)) return ( false ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightGray ); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TOOLTIP , "平仓SELL订单" ); x=x1+width-(CONTROLS_GAP_X+sel_w); obj_name=p_fix+ "_cselbuy" ; if (!CreateButton(obj_name,x,y, "全 平" ,fonts+ 2 ,corner, clrBlack ,updn_w,BUTTON_HEIGHT2)) return ( false ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightGray ); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TOOLTIP , "全平所有EA订单" ); x=x1+width-( 2 *CONTROLS_GAP_X+sel_w+updn_w); obj_name=p_fix+ "_cbuy" ; if (!CreateButton(obj_name,x,y, "平 多" ,fonts+ 2 ,corner, clrBlack ,sel_w,BUTTON_HEIGHT2)) return ( false ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightGray ); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TOOLTIP , "平仓BUY订单" ); return ( true ); }

CreateButton()函数负责创建一个按钮对象，可以从帮助文档复制过来，对一些属性按本例的需要进行修正一下即可。 第2行，第3行按钮按同样方法创建。

至此，10个按钮和1个编辑 框创建完毕。

上述创建对象工作只需在初始化函数OnInit()里做就行。因为，这些东西只需创建一次即可，以后在行情不断变化时，无需再次创建这些按钮等，也没必要频繁检测是否创建。

第四步，按钮实现。即，例如：当点击第1行第1个按钮(左边)时，要实现开仓SELL单，……。这个事需要在OnChartEvent()函数里实现。

首先，我们先处理编辑框。当我们在此编辑框输入一个数值时，程序读取这个数值，并规范为标准格式的手数形式，保存在m_lots变量中待用。

然后，处理按钮。10个按钮，有点多，全部代码写在这感觉不好看，我们设计一个函数E_Obj_Button(sparam)，将点击事件来的常量 传递过去，单独分别处理这10个按钮事件。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { string spm=Prefix+ "_edit_updn" ; if (sparam==spm) { string text= "" ; if (! ObjectGetString ( 0 ,spm, OBJPROP_TEXT , 0 ,text)) return ; m_lots= NormalizeDouble (StrToDouble(text),mdlots); if (m_lots<mminlot) m_lots=mminlot; if (m_lots>mmaxlot) m_lots=mmaxlot; ObjectSetString ( 0 ,spm, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (m_lots,mdlots)); } } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { E_Obj_Button(sparam); } }



E_Obj_Button(sparam) 函数 实现如下

void E_Obj_Button( string spm) { int size= ArraySize (ButtonEventStr); int e= 0 ; while (e<size) { if (ButtonEventStr[e]==spm) break ; e++; } int iticket= 0 ; double ilots= 0.0 ; switch (e) { case 0 : ilots= NormalizeDouble (m_lots,mdlots); iticket= OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,ilots,Bid, 3 , 0 , 0 , "MyEA_Btn" ,mMagic, 0 , clrRed ); if (iticket<= 0 ) Print ( "开sell单失败。错误 #" , GetLastError ()); ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , false ); return ; break ; case 1 : ilots= NormalizeDouble (m_lots,mdlots); iticket= OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,ilots,Ask, 3 , 0 , 0 , "MyEA_Btn" ,mMagic, 0 , clrBlue ); if (iticket<= 0 ) Print ( "开buy单失败。错误 #" , GetLastError ()); ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , false ); return ; break ; case 2 : if ( ObjectGetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE )== true ) { HideObject(Prefix+ "_" ); ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , true ); } else { ShowObject(Prefix+ "_" ); ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , false ); } break ; case 3 : ilots= NormalizeDouble (m_lots,mdlots); iticket= OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,ilots,Bid, 3 , 0 , 0 , "MyEA_Btn" ,mMagic, 0 , clrRed ); if (iticket<= 0 ) Print ( "开sell单失败。错误 #" , GetLastError ()); ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , false ); return ; break ; case 4 : ilots=m_lots-mstep; if (ilots<mminlot) ilots=mminlot; ObjectSetString ( 0 ,Prefix+ "_edit_updn" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (ilots,mdlots)); m_lots=ilots; ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , false ); break ; case 5 : ilots=m_lots+mstep; if (ilots>mmaxlot) ilots=mmaxlot; ObjectSetString ( 0 ,Prefix+ "_edit_updn" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (ilots,mdlots)); m_lots=ilots; ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , false ); break ; case 6 : ilots= NormalizeDouble (m_lots,mdlots); iticket= OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,ilots,Ask, 3 , 0 , 0 , "MyEA_Btn" ,mMagic, 0 , clrBlue ); if (iticket<= 0 ) Print ( "开buy单失败。错误 #" , GetLastError ()); ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , false ); return ; break ; case 7 : if (!CloseOrderAll(OP_SELL,mMagic, "用户关闭所有sell单" )) Print ( "关闭所有SELL订单失败。Err:" , GetLastError ()); Sleep ( 100 ); ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , false ); return ; break ; case 8 : if (!CloseOrderAll(- 1 ,mMagic, "用户关闭所有EA单" )) Print ( "关闭所有EA订单失败。Err:" , GetLastError ()); Sleep ( 100 ); ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , false ); return ; break ; case 9 : if (!CloseOrderAll(OP_BUY,mMagic, "用户关闭所有buy单" )) Print ( "关闭所有SELL订单失败。Err:" , GetLastError ()); Sleep ( 100 ); ObjectSetInteger ( 0 ,spm, OBJPROP_STATE , false ); return ; break ; } }



第五步，参考MT4自带面板形式，当行情价格上涨或下跌时，开仓按钮呈红、蓝色变化。这个当然得在主函数OnTick()里处理了。我们用一个函数RefPanelBidAsk()来处理它。全部代码一行一行写在这也行，只是如果主函数还有其它功能实现代码，全弄在这有些不耐读。

第六步，去初始化。EA退出或切换图表周期 时，删除咱们所创建的所有相关对象。

void OnDeinit ( const int reason) { DeleteAll(Prefix); } void OnTick () { RefPanelBidAsk(); RefOrders(); } 删除函数如下 void DeleteAll( string prefix) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix, 0 , OBJ_BUTTON ); ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix, 0 , OBJ_EDIT ); } RefPanelBidAsk() 函数实现刷新面板实时价格，并根据价格变化显示不同的颜色。 void RefPanelBidAsk() { if (Bid>=StrToDouble( ObjectGetString ( 0 ,Prefix+ "_bid" , OBJPROP_TEXT , 0 ))) { ObjectSetInteger ( 0 ,Prefix+ "_bid" , OBJPROP_BGCOLOR , clrMediumBlue ) ; ObjectSetInteger ( 0 ,Prefix+ "_xsel" , OBJPROP_BGCOLOR , clrMediumBlue ) ; } else { ObjectSetInteger ( 0 ,Prefix+ "_bid" , OBJPROP_BGCOLOR , clrCrimson ) ; ObjectSetInteger ( 0 ,Prefix+ "_xsel" , OBJPROP_BGCOLOR , clrCrimson ) ; } ObjectSetString ( 0 ,Prefix+ "_bid" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Bid, Digits )); if (Ask>=StrToDouble( ObjectGetString ( 0 ,Prefix+ "_ask" , OBJPROP_TEXT , 0 ))) { ObjectSetInteger ( 0 ,Prefix+ "_ask" , OBJPROP_BGCOLOR , clrMediumBlue ) ; ObjectSetInteger ( 0 ,Prefix+ "_xbuy" , OBJPROP_BGCOLOR , clrMediumBlue ) ; } else { ObjectSetInteger ( 0 ,Prefix+ "_ask" , OBJPROP_BGCOLOR , clrCrimson ) ; ObjectSetInteger ( 0 ,Prefix+ "_xbuy" , OBJPROP_BGCOLOR , clrCrimson ) ; } ObjectSetString ( 0 ,Prefix+ "_ask" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Ask, Digits )); } 按设计，当点击“显示/隐藏交易面板”按钮时，要相应隐藏或显示面板。使用ShowObject()和HideObject()实现。 void ShowObject( string pfix, ENUM_OBJECT objtype=- 1 ) { int objtotal= ObjectsTotal (); string objname= "" ; for ( int i=objtotal- 1 ;i>= 0 ;i--) { objname= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (objname,pfix)>= 0 && (objtype==- 1 || (objtype!=- 1 && ObjectType(objname)==objtype))) { ObjectSetInteger ( 0 ,objname, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); } } } void HideObject( string pfix) { int objtotal= ObjectsTotal (); string objname= "" ; for ( int i=objtotal- 1 ;i>= 0 ;i--) { objname= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (objname,pfix)>= 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,objname, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); } } }



至此，所有工作完成 。

有兴趣的欢迎讨论交流。完整源码文件 于附件中，可直接使用。

结论 实现批量开平仓

…如果将订单魔术号置0，则将包含在图表上手动开仓单。