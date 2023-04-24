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K线显示本地时间 K线显示北京时间 - MetaTrader 4脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
K线显示本地时间 会自动计算时间差 但如果出差 可以手动修正
手动修正 值会被记录下来 只需要填写一次
显示指标 需要鼠标按住中间滚轴移动一下 按一下中键无效果
或 Ctrl+鼠标左键点击图表 鼠标右键删除
第一次加载指标时 加载时间很重要 请确认 平台是开市状态 并在北京时间白天八点后 加载
黄金交易自动跟随，批量下单，批量修改止损
提供止损和止盈，仓位的配置，个人主要是用于30分钟图，跟着趋势批量下单GMMA 多重移动平均线
参照股票里面的GMMA指标写的，分享大家
一个简单的交易面板
本实例在MT4上创建几个按钮。分别实现BUY开仓、SELL开仓，BUY平仓、SELL平仓、全部平仓等简易功能。EMA均线趋势系统-MT4版2025
这段代码是一个多周期 EMA 指标，同时带有均线汇聚信号提示。它计算了多个不同周期的 EMA，然后检查这些 EMA 是否汇聚，并根据汇聚情况生成交易信号。