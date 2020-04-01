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对两种不同货币K线的比较,用简单的加减乘除来计算(获得金油比,交叉盘价格,期差数据等) -MT5指标 - MetaTrader 5脚本

Wujun Chen
Wujun Chen

Wujun Chen

7 代码 1 主题
显示:
7180
等级:
(7)
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下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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加载时，输入要比较的货币并选择算法，如图所示：

副图显示了K线和最新价格。 （wti * dxy）的效果是这样的：


金油比（xauusd / wti）的效果是这样的：

在4H中还是可以看出有一定的趋势性：

新增对数除法：


你还可以查看交叉货币，例如GBPJPY（GBPUSD * USDJPY）。中间的图表是指标的计算得出的K线。下面的图表是实际GBPJPY的价格走势以进行比较：


通过对比可以看出，K线的高点和低点之间存在着细微的差异，因为该指标只是简单的对高价和低价进行同类的比较计算，但是开盘价和收盘价没有影响。

代码部分：

首先定义一个枚举方法：

enum method
  {
   add = 1,   // "+"
   subtract,  // "-"
   multiply,  // "*"
   divide,    // "/"
   logdivide,  // "log(/)"
  };

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double apply(double x,double y,method f)
  {
   double ret = EMPTY_VALUE;
   switch(f)
     {
      case 1:
         ret = x + y;
         break;
      case 2:
         ret = x - y;
         break;
      case 3:
         ret = x * y;
         break;
      case 4:
         if(y != 0)
            ret = x / y;
         break;
      case 5:
         if(x > 0 && y > 0)
            ret = log((double)x / (double)y);
         break;
     }
   return ret;
  }

然后在初始化期间简单地处理输入的货币：

   StringTrimRight(iname);
   StringTrimLeft(iname);
   StringToUpper(iname);
   bool is_custom;
   if(!SymbolExist(iname,is_custom))
     {
      Alert(iname + ":没有找到该交易品种!");
      return(INIT_FAILED);
     }
   else
      if(is_custom)
         Alert(iname + ":自定义交易品种!");

   CopyRates(iname,PERIOD_CURRENT,0,(int)SeriesInfoInteger(iname,PERIOD_CURRENT,SERIES_BARS_COUNT),rates);
   ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,ChartWindowFind(),false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_PRICE_SCALE,ChartWindowFind(),true);

   string pstr = EnumToString(_Period);
   string mstr = EnumToString(InpMethod);
   if(!StringToUpper(mstr))
      mstr = method_tostr(InpMethod);

   myname = iname + method_tostr(InpMethod) + _Symbol;
   if(InpMethod > 2)
     {
      string str[4];
      str[0] = StringSubstr(iname,0,3);
      str[1] = StringSubstr(iname,3,-1);
      str[2] = StringSubstr(_Symbol,0,3);
      str[3] = StringSubstr(_Symbol,3,-1);
      //ArrayPrint(str);
      if(InpMethod == multiply)
        {
         if(str[1] == str[2])
            myname = str[0] + str[3];
         if(str[0] == str[3])
            myname = str[2] + str[1];
        }
      if(InpMethod == divide)
        {
         if(str[1] == str[3])
            myname = str[0] + str[2];
         if(str[0] == str[2])
            myname = str[3] + str[1];
        }
     }
   string comment = myname + "," + StringSubstr(pstr,StringFind(pstr,"_") + 1);

然后在OnCalculate的时候，获取目标 Symbol 的 Rates数据：

   int to_copy;
   if(prev_calculated > rates_total || prev_calculated <= 0)
      to_copy = rates_total;
   else
     {
      to_copy = rates_total - prev_calculated;
      to_copy++;
     }
   int bars = iBars(iname,PERIOD_CURRENT);
   if(limit < to_copy)
      to_copy = limit;
   if(bars < to_copy) //(int)MathMin(bars,MathMax(showbars,to_copy)
      to_copy = bars;
   if(1 > to_copy)
      to_copy = 1;

   int copied = CopyRates(iname,PERIOD_CURRENT,0,to_copy,rates);
   if(copied != to_copy)
     {
      copied = CopyRates(iname,PERIOD_CURRENT,0,showbars,rates);
      if(prev_calculated < 1)
         printf("For the symbol %s, managed to receive only %d bars of %d requested ones",iname,copied,to_copy);
      if(copied < 1)
         return 0;
     }

最后计算：

 int pos = 0;
   for(int i = 0; i < copied; i++)
     {
      while(pos < copied && pos <= rates_total - prev_calculated &&  !_StopFlag)
        {
         if(rates[i].time > time[pos])
            break;
         KBuffer1[pos] = apply(rates[i].open,open[pos],InpMethod);
         KBuffer2[pos] = apply(rates[i].high,high[pos],InpMethod);
         KBuffer3[pos] = apply(rates[i].low,low[pos],InpMethod);
         KBuffer4[pos] = apply(rates[i].close,close[pos],InpMethod);
         KColors[pos] = (KBuffer1[pos] > KBuffer4[pos]) ? 1 : 0;
         pos ++;
        }
     }

需要注意的是：

1.除法和减法是由输入的目标货币在前，当前图表的货币在后，如果反了，你调换一下输入和图表就行。

2.由于有时目标货币在本地没有足够的数据，需要等待一段时间下载，如果没有显示的话你可以切换下周期试试。

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