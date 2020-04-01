加载时，输入要比较的货币并选择算法，如图所示：

副图显示了K线和最新价格。 （wti * dxy）的效果是这样的：





金油比（xauusd / wti）的效果是这样的：

在4H中还是可以看出有一定的趋势性：

新增对数除法：





你还可以查看交叉货币，例如GBPJPY（GBPUSD * USDJPY）。中间的图表是指标的计算得出的K线。下面的图表是实际GBPJPY的价格走势以进行比较：





通过对比可以看出，K线的高点和低点之间存在着细微的差异，因为该指标只是简单的对高价和低价进行同类的比较计算，但是开盘价和收盘价没有影响。

代码部分：

首先定义一个枚举方法：

enum method { add = 1 , subtract, multiply, divide, logdivide, }; double apply( double x, double y,method f) { double ret = EMPTY_VALUE ; switch (f) { case 1 : ret = x + y; break ; case 2 : ret = x - y; break ; case 3 : ret = x * y; break ; case 4 : if (y != 0 ) ret = x / y; break ; case 5 : if (x > 0 && y > 0 ) ret = log (( double )x / ( double )y); break ; } return ret; }

然后在初始化期间简单地处理输入的货币：

StringTrimRight (iname); StringTrimLeft (iname); StringToUpper (iname); bool is_custom; if (! SymbolExist (iname,is_custom)) { Alert (iname + ":没有找到该交易品种!" ); return ( INIT_FAILED ); } else if (is_custom) Alert (iname + ":自定义交易品种!" ); CopyRates (iname, PERIOD_CURRENT , 0 ,( int ) SeriesInfoInteger (iname, PERIOD_CURRENT , SERIES_BARS_COUNT ),rates); ChartSetInteger ( 0 , CHART_FOREGROUND , ChartWindowFind (), false ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_PRICE_SCALE , ChartWindowFind (), true ); string pstr = EnumToString ( _Period ); string mstr = EnumToString (InpMethod); if (! StringToUpper (mstr)) mstr = method_tostr(InpMethod); myname = iname + method_tostr(InpMethod) + _Symbol ; if (InpMethod > 2 ) { string str[ 4 ]; str[ 0 ] = StringSubstr (iname, 0 , 3 ); str[ 1 ] = StringSubstr (iname, 3 ,- 1 ); str[ 2 ] = StringSubstr ( _Symbol , 0 , 3 ); str[ 3 ] = StringSubstr ( _Symbol , 3 ,- 1 ); if (InpMethod == multiply) { if (str[ 1 ] == str[ 2 ]) myname = str[ 0 ] + str[ 3 ]; if (str[ 0 ] == str[ 3 ]) myname = str[ 2 ] + str[ 1 ]; } if (InpMethod == divide) { if (str[ 1 ] == str[ 3 ]) myname = str[ 0 ] + str[ 2 ]; if (str[ 0 ] == str[ 2 ]) myname = str[ 3 ] + str[ 1 ]; } } string comment = myname + "," + StringSubstr (pstr, StringFind (pstr, "_" ) + 1 );

然后在OnCalculate的时候，获取目标 Symbol 的 Rates数据：

int to_copy; if (prev_calculated > rates_total || prev_calculated <= 0 ) to_copy = rates_total; else { to_copy = rates_total - prev_calculated; to_copy++; } int bars = iBars (iname, PERIOD_CURRENT ); if (limit < to_copy) to_copy = limit; if (bars < to_copy) to_copy = bars; if ( 1 > to_copy) to_copy = 1 ; int copied = CopyRates (iname, PERIOD_CURRENT , 0 ,to_copy,rates); if (copied != to_copy) { copied = CopyRates (iname, PERIOD_CURRENT , 0 ,showbars,rates); if (prev_calculated < 1 ) printf ( "For the symbol %s, managed to receive only %d bars of %d requested ones" ,iname,copied,to_copy); if (copied < 1 ) return 0 ; }

最后计算：

int pos = 0 ; for ( int i = 0 ; i < copied; i++) { while (pos < copied && pos <= rates_total - prev_calculated && ! _StopFlag ) { if (rates[i].time > time[pos]) break ; KBuffer1[pos] = apply(rates[i].open,open[pos],InpMethod); KBuffer2[pos] = apply(rates[i].high,high[pos],InpMethod); KBuffer3[pos] = apply(rates[i].low,low[pos],InpMethod); KBuffer4[pos] = apply(rates[i].close,close[pos],InpMethod); KColors[pos] = (KBuffer1[pos] > KBuffer4[pos]) ? 1 : 0 ; pos ++; } }

需要注意的是：

1.除法和减法是由输入的目标货币在前，当前图表的货币在后，如果反了，你调换一下输入和图表就行。

2.由于有时目标货币在本地没有足够的数据，需要等待一段时间下载，如果没有显示的话你可以切换下周期试试。