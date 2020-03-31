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针对等量等间隔网格刷单最大风险和间隔的计算 - MetaTrader 5脚本
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在输入时，如图：
‘maxrange’代表你要承受的最大波动，比如当前原油的价格在22美元，输入1000代表你抄底的最大范围在12美元（22-1000*0.01）
‘equityrate’代表当价格去往最大波动时你需要多少当前资金百分比去承受亏损，输入0.9就是90%的净值，请输入<=1.0的数。
‘volume’代表你每次下多少手。
‘calcmargin’是个选择，代表计算时是否需要考虑保证金，默认是‘true’。
‘type’也是选择，‘ORDER_TYPE_BUY’代表你想做多头，计算最大亏损时是按当前价格向下计算；另外‘ORDER_TYPE_SELL’代表空。
计算后消息显示在‘专家’里，在‘WTI’里运行脚本，参数同上，如图：
脚本里面包含两种算法。
第一种：
ResetLastError() ; double Ex = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) * equityrate; double price = SymbolInfoDouble(_Symbol,(type == ORDER_TYPE_BUY) ? SYMBOL_ASK : SYMBOL_BID); double maxlossn; if(!OrderCalcProfit(type,_Symbol,volume,price,(type == ORDER_TYPE_BUY) ? price + maxrange * _Point : price - maxrange * _Point,maxlossn) || maxlossn <= 0) { Print(__FUNCTION__,_LastError); return; } double perm = 0.0; if(calcmargin) if(!OrderCalcMargin(type,_Symbol,volume,price,perm)) { Print(_LastError); return; } int maxn = int((2.0 * Ex - maxlossn) / (2.0 * perm + maxlossn)); //maxn=int(2*Ex/maxlossn)-1; if(maxn <= 0) { Print(maxn); return; } //----------- int perpip = maxrange / maxn; double perpa; if(!OrderCalcProfit(type,_Symbol,volume,price,(type == ORDER_TYPE_BUY) ? price + perpip*_Point : price - perpip * _Point,perpa)) { Print(_LastError); return; } double maxvol = volume * maxn; //*(1+maxn)/2.0,非堆仓 double maxmargin; if(!OrderCalcMargin(type,_Symbol,maxvol,price,maxmargin)) { Print(_LastError); return; } printf("per:%f,pip:%d,n:%d,ex:%f,maxlossn:%f,maxvol:%f,maxmargin:%f",perpa,perpip,maxn,Ex,maxlossn,maxvol,maxmargin);
GridCalc (WTI,H1) per:5.020000,pip:55,n:18,ex:876.177000,maxlossn:91.200000,maxvol:0.180000,maxmargin:1.240000
'per'代表每一次的盈亏,'per'代表每一次间隔点；
‘n’代表假设价格一次性到达你定义的最大限度，你需要开几次，‘ex’代表那时亏损的金额，‘maxlossn’代表那时第一单亏损的金额，‘maxvol’代表累积的仓位，‘maxmargin’代表累积的保证金；
考虑到我当前的账户资金为1000，杠杆是3000倍，所以保证金比较少。
第二种方式：
int n = 1; double pms[][3];//iprice,imargin,iloss while(!IsStopped()) { ArrayResize(pms,n); perpip = maxrange / n; double out = (type == ORDER_TYPE_BUY) ? price - maxrange * _Point : price + maxrange * _Point; double sumargin = 0,sumloss = 0; for(int i = 0; i < n; i++) { pms[i][0] = (type == ORDER_TYPE_BUY) ? price - i * perpip * _Point : price + i * perpip * _Point; if(!OrderCalcMargin(type,_Symbol,volume,pms[i][0],pms[i][1]) || pms[i][1] <= 0) { Print(__FUNCTION__,_LastError); return; } if(!OrderCalcProfit(type,_Symbol,volume,out,pms[i][0],pms[i][2])) { Print(__FUNCTION__,_LastError); return; } if(calcmargin) sumargin += pms[i][1]; sumloss += pms[i][2]; } if(sumargin + sumloss >= Ex) { printf("margin:%f,loss:%f,out:%f,pip:%d,n:%d",sumargin,sumloss,out,perpip,n); break; } n++; } ArrayPrint(pms);
继续用前面的参数计算，
GridCalc (WTI,H1) margin:1.040000,loss:921.860000,out:12.630000,pip:52,n:19
‘margin’代表假设价格到达最大亏损时当前‘symbol’累积的保证金，‘loss’代表累计亏损，‘out’代表到达极限的价格（价格去往12.6）；
‘pip’代表每隔多少点开一次（52大概是0.5），‘n’是总开次数；
下面打印出了极限‘maxrange’状态下每一单的开单价格，保证金，和亏损；
举例： GridCalc (WTI,H1) [ 8,] 18.47 0.06 53.26
由于当前原油价格比较小，如果保守点你可以把极限调到‘2000’或直接计算到0价格，因为你可以计算到极限。最近波动性又还不错，你可以反复用这种网格，每次上去0.5出掉，下来0.5又接回来；
或者适当的时候你可以间隔大一点再卖出/买入，但是不要少于计算的间隔。
MT5版本三线RSI指标，根据通达信公式改编。三线KDJ
股票软件通达信中的指标三线KDJ
该指标可以获取两个不同货币对各个时期的K线价格，然后通过简单的加减乘除显示在副图上，用来分析当前平台上没有的自定义商品走势。在外汇中显示不同周期级别的加权平均价与结算价-MT5指标
于主图显示，类似于期货日内均线，可以选择更多的结算周期