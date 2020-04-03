期货中的日内均价线很多投资者有用到，这里提供了外汇中不同结算周期的加权平均价，这指标可以捕捉到一些拐点、突破点。

这里的成交量由交易平台提供，这里定义上个周期的结算价为上个周期的最后一个加权平均价。





如下图，最近的原油日内均价线，以零时开始累计：

还有布油做对比：

下面是以一周为周期的布油加权平均价，以周一为起点：





然后是一月为周期的黄金加权平均价，以月初为起点：





输入的时候要注意主图周期应该要小于你所要设置的结算周期，第二个选择是以什么价格来计算。





代码部分，首先获取目标时间：

int count = - 1 ; long bars = 0 ; if ((bars = Bars (symbol,timeframe,start - PeriodSeconds (timeframe),( datetime ) UINT_MAX ))> 0 ) if ((count = CopyTime (symbol,timeframe, 0 ,( int )bars,times))== bars) return count; if ((count = CopyTime (symbol,timeframe,start - PeriodSeconds (timeframe),( datetime ) UINT_MAX ,times))> 0 ) return count;

然后逐步累加成交量和价格成交量：

for ( int i = 0 ; i <= copied; i++) { int shift = pos; for (; pos < rates_total && (pos - shift) <= ExtPeriodLimit && ! _StopFlag ; pos++) { double price= EMPTY_VALUE ; _setPrice(Applied,price,pos); if (i < copied) { if (time[pos] >= _times[i]) break ; } else shift = pos - Bars ( _Symbol , _Period ,_times[i - 1 ],time[pos]) + 1 ; ExtBarBuffer[pos] = pos - shift; if (ExtBarBuffer[pos] > 0 ) { double amount = ExtPvolBuffer[pos - 1 ] * ExtVolumeSumBuffer[pos - 1 ] + price * tick_volume[pos]; ExtVolumeSumBuffer[pos] = ExtVolumeSumBuffer[pos - 1 ] + tick_volume[pos]; ExtPvolBuffer[pos] = (ExtVolumeSumBuffer[pos] > 0 ) ? amount / ExtVolumeSumBuffer[pos] : ExtPvolBuffer[pos - 1 ]; ExtPvolColors[pos] = (price < ExtPvolBuffer[pos] && ExtPvolBuffer[pos] <= ExtPvolBuffer[pos - 1 ]) ? 1 : (price > ExtPvolBuffer[pos] && ExtPvolBuffer[pos] >= ExtPvolBuffer[pos - 1 ]) ? 2 : 0 ; } else { ExtVolumeSumBuffer[pos] = ( double )tick_volume[pos]; ExtPvolBuffer[pos] = price; ExtPvolColors[pos] = 0 ; } ExtSettleBuffer[pos] = (ExtBarBuffer[pos]> 1 ) ? ExtSettleBuffer[pos- 1 ]:(shift > 0 )? ExtPvolBuffer[shift - 1 ] : price; } }















