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在外汇中显示不同周期级别的加权平均价与结算价-MT5指标 - MetaTrader 5脚本

Wujun Chen
Wujun Chen

Wujun Chen

7 代码 1 主题
显示:
8546
等级:
(8)
已发布:
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期货中的日内均价线很多投资者有用到，这里提供了外汇中不同结算周期的加权平均价，这指标可以捕捉到一些拐点、突破点。

这里的成交量由交易平台提供，这里定义上个周期的结算价为上个周期的最后一个加权平均价。


如下图，最近的原油日内均价线，以零时开始累计：

还有布油做对比：

下面是以一周为周期的布油加权平均价，以周一为起点：


然后是一月为周期的黄金加权平均价，以月初为起点：


输入的时候要注意主图周期应该要小于你所要设置的结算周期，第二个选择是以什么价格来计算。


代码部分，首先获取目标时间：

   int count = -1;
   long bars = 0;

   if((bars = Bars(symbol,timeframe,start - PeriodSeconds(timeframe),(datetime)UINT_MAX))> 0)
      if((count = CopyTime(symbol,timeframe,0,(int)bars,times))== bars)
         return count;

   if((count = CopyTime(symbol,timeframe,start - PeriodSeconds(timeframe),(datetime)UINT_MAX,times))> 0)
      return count;

然后逐步累加成交量和价格成交量：

   for(int i = 0; i <= copied; i++)
     {
      int shift = pos;
      for(; pos < rates_total && (pos - shift) <= ExtPeriodLimit && !_StopFlag; pos++)
        {
         double price=EMPTY_VALUE;
         _setPrice(Applied,price,pos);
         if(i < copied)
           {
            if(time[pos] >= _times[i])
               break;
           }
         else
            shift = pos - Bars(_Symbol,_Period,_times[i - 1],time[pos]) + 1; //i==count


         ExtBarBuffer[pos] = pos - shift; //ExtBarBuffer[pos-1]+1
         if(ExtBarBuffer[pos] > 0)
           {
            double amount = ExtPvolBuffer[pos - 1] * ExtVolumeSumBuffer[pos - 1] + price * tick_volume[pos];
            ExtVolumeSumBuffer[pos] = ExtVolumeSumBuffer[pos - 1] + tick_volume[pos];
            ExtPvolBuffer[pos] = (ExtVolumeSumBuffer[pos] > 0) ? amount / ExtVolumeSumBuffer[pos] : ExtPvolBuffer[pos - 1];
            ExtPvolColors[pos] = (price < ExtPvolBuffer[pos] && ExtPvolBuffer[pos] <= ExtPvolBuffer[pos - 1]) ? 1 :
                                 (price > ExtPvolBuffer[pos] && ExtPvolBuffer[pos] >= ExtPvolBuffer[pos - 1]) ? 2 : 0;
           }
         else
           {
            ExtVolumeSumBuffer[pos] = (double)tick_volume[pos];
            ExtPvolBuffer[pos] = price;
            ExtPvolColors[pos] = 0;
           }
         ExtSettleBuffer[pos] = (ExtBarBuffer[pos]>1) ? ExtSettleBuffer[pos-1]:(shift > 0)? ExtPvolBuffer[shift - 1] : price;
        }
     }





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