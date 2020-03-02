本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。

这个脚本是计算等价等量加仓步骤的，比如在当前原油价格低迷情况下，又在反复震荡，投资者又想抄底，可以通过这个脚本来计算需要间隔多少来实现逐步等量加仓。

该指标可以获取两个不同货币对各个时期的K线价格，然后通过简单的加减乘除显示在副图上，用来分析当前平台上没有的自定义商品走势。