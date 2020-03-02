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MT5版本三线RSI指标 - MetaTrader 5脚本

Ziheng Zhuang
Ziheng Zhuang

Ziheng Zhuang

4.9 (127)
本人：2007年10月开始外汇交易并编写MT4/5的各种小程序，C/C++编程与外汇投机爱好者。
邮箱：admin@fxmeter.com
商品目录： https://www.mql5.com/zh/users/fxmeter/seller
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通达信公式,参数N1=6,N2=12,N3=24

LC:=REF(CLOSE,1);

RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;

RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;

RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;


用法:

1.RSI>80为超买，RSI<20为超卖；

2.RSI以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50视为空头行情；

3.RSI在80以上形成Ｍ头或头肩顶形态时，视为向下反转信号；

4.RSI在20以下形成Ｗ底或头肩底形态时，视为向上反转信号；

5.RSI向上突破其高点连线时，买进；RSI向下跌破其低点连线时，卖出。



    三线KDJ 三线KDJ

    股票软件通达信中的指标三线KDJ

    双线MACD 双线MACD

    本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。

    针对等量等间隔网格刷单最大风险和间隔的计算 针对等量等间隔网格刷单最大风险和间隔的计算

    这个脚本是计算等价等量加仓步骤的，比如在当前原油价格低迷情况下，又在反复震荡，投资者又想抄底，可以通过这个脚本来计算需要间隔多少来实现逐步等量加仓。

    对两种不同货币K线的比较,用简单的加减乘除来计算(获得金油比,交叉盘价格,期差数据等) -MT5指标 对两种不同货币K线的比较,用简单的加减乘除来计算(获得金油比,交叉盘价格,期差数据等) -MT5指标

    该指标可以获取两个不同货币对各个时期的K线价格，然后通过简单的加减乘除显示在副图上，用来分析当前平台上没有的自定义商品走势。