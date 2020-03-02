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通达信公式,参数N1=6,N2=12,N3=24
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;
RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;
用法:
1.RSI>80为超买，RSI<20为超卖；
2.RSI以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50视为空头行情；
3.RSI在80以上形成Ｍ头或头肩顶形态时，视为向下反转信号；
4.RSI在20以下形成Ｗ底或头肩底形态时，视为向上反转信号；
5.RSI向上突破其高点连线时，买进；RSI向下跌破其低点连线时，卖出。
针对等量等间隔网格刷单最大风险和间隔的计算
这个脚本是计算等价等量加仓步骤的，比如在当前原油价格低迷情况下，又在反复震荡，投资者又想抄底，可以通过这个脚本来计算需要间隔多少来实现逐步等量加仓。对两种不同货币K线的比较,用简单的加减乘除来计算(获得金油比,交叉盘价格,期差数据等) -MT5指标
该指标可以获取两个不同货币对各个时期的K线价格，然后通过简单的加减乘除显示在副图上，用来分析当前平台上没有的自定义商品走势。