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效果图：（由于中间隔了很长一段时间没开，所以资金有跳空现象）
输入时：
“InpPeriod”是文件保存周期，currect代表当前图表周期；
“InpTimerSec”是OnTimer周期，默认是1秒，填“0”时代表不输出显示至图表。
本"Expert"会在“Files”产生三个以上文件，如图：
“.log”是日志文件，“.dat”是保存的数据文件，“.csv”是记录周期数据的文件，可以用excel打开，用“open,high,low,close”这些数据画出股价图,如下：
|23
|2020.04.06 12:00:00
|2346.93
|2357.5
|2342.21
|2355.69
|42.72
推荐使用"InpTimerSec>=1",其代码如下：
定义“Symbol”：
m_currency_symbol = Currency() + "_" + IntegerToString(AccountNumber());
首先用“CustomSymbolCreate”创建一个自定义交易品种，然后替换图表：
bool ControlAccount::SetCustom(void) { bool is_custom; if(!SymbolExist(this.Symbol(),is_custom) || !is_custom) if(!CustomSymbolCreate(this.Symbol())) { Print("CustomCreate error:",GetLastError()); return false; } return SymbolSelect(this.Symbol(),true) && CustomSymbolSetInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS,this.Digits()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool ControlAccount::SetShow(void) { return SetCustom() && ChartSetSymbolPeriod(0,this.Symbol(),ExtPeriod); }
在“OnTimer”中，把相关账户资金信息赋于"MqlTick"结构中，并CustomTicksAdd：
void ControlAccount::UpdateTick(MqlTick &tick,uint flags = TICK_FLAG_LAST)const { tick.time = TimeTradeServer(); tick.bid = Equity(); tick.ask = Balance(); tick.last = FreeMargin(); tick.volume = long(Margin() * 100);//pow(10,this.Digits()) tick.time_msc = tick.time * 1000; //GetTickCount() tick.flags = flags; tick.volume_real = Profit(); }
void ControlAccount::OnTimer() { if(!Check()) return; if(Refresh()) { UpdateTick(m_ticks[0]); if(!CustomTicksAdd(this.Symbol(),m_ticks)) ArrayPrint(m_ticks); } }
你在其他EA可以用"CopyRates"或者"iBars"等访问该自定义交易品种的时间序列来做风控。
需要注意的是：
1.如果账户中有订单，最好用服务器连续开着，否则隔了一段时间后会出现资金跳空现象。
2.账户出入金会出现跳空或者K线拉长，因为在这个盘，你就是主力。
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于主图显示，类似于期货日内均线，可以选择更多的结算周期对两种不同货币K线的比较,用简单的加减乘除来计算(获得金油比,交叉盘价格,期差数据等) -MT5指标
该指标可以获取两个不同货币对各个时期的K线价格，然后通过简单的加减乘除显示在副图上，用来分析当前平台上没有的自定义商品走势。
针对波动的趋势价格指标
对趋势行情由波动率寻找入场价与止损价Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
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