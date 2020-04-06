效果图：（由于中间隔了很长一段时间没开，所以资金有跳空现象）

输入时：

“InpPeriod”是文件保存周期，currect代表当前图表周期；

“InpTimerSec”是OnTimer周期，默认是1秒，填“0”时代表不输出显示至图表。





本"Expert"会在“Files”产生三个以上文件，如图：





“.log”是日志文件，“.dat”是保存的数据文件，“.csv”是记录周期数据的文件，可以用excel打开，用“open,high,low,close”这些数据画出股价图,如下：

23 2020.04.06 12:00:00 2346.93 2357.5 2342.21 2355.69 42.72

推荐使用"InpTimerSec>=1",其代码如下：

定义“Symbol”：

m_currency_symbol = Currency() + "_" + IntegerToString (AccountNumber());

首先用“CustomSymbolCreate”创建一个自定义交易品种，然后替换图表：

bool ControlAccount::SetCustom( void ) { bool is_custom; if (! SymbolExist ( this . Symbol (),is_custom) || !is_custom) if (! CustomSymbolCreate ( this . Symbol ())) { Print ( "CustomCreate error:" , GetLastError ()); return false ; } return SymbolSelect ( this . Symbol (), true ) && CustomSymbolSetInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS , this . Digits ()); } bool ControlAccount::SetShow( void ) { return SetCustom() && ChartSetSymbolPeriod ( 0 , this . Symbol (),ExtPeriod); }

在“OnTimer”中，把相关账户资金信息赋于"MqlTick"结构中，并CustomTicksAdd：

void ControlAccount::UpdateTick( MqlTick &tick, uint flags = TICK_FLAG_LAST ) const { tick.time = TimeTradeServer (); tick.bid = Equity(); tick.ask = Balance(); tick.last = FreeMargin(); tick.volume = long (Margin() * 100 ); tick.time_msc = tick.time * 1000 ; tick.flags = flags; tick.volume_real = Profit(); }

void ControlAccount:: OnTimer () { if (!Check()) return ; if (Refresh()) { UpdateTick(m_ticks[ 0 ]); if (! CustomTicksAdd ( this . Symbol (),m_ticks)) ArrayPrint (m_ticks); } }





你在其他EA可以用"CopyRates"或者"iBars"等访问该自定义交易品种的时间序列来做风控。

需要注意的是：

1.如果账户中有订单，最好用服务器连续开着，否则隔了一段时间后会出现资金跳空现象。

2.账户出入金会出现跳空或者K线拉长，因为在这个盘，你就是主力。