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对账户资金的实时记录并显示K线图 - MetaTrader 5程序库

Wujun Chen
Wujun Chen

Wujun Chen

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效果图：（由于中间隔了很长一段时间没开，所以资金有跳空现象）

输入时：

“InpPeriod”是文件保存周期，currect代表当前图表周期；

“InpTimerSec”是OnTimer周期，默认是1秒，填“0”时代表不输出显示至图表。


本"Expert"会在“Files”产生三个以上文件，如图：


“.log”是日志文件，“.dat”是保存的数据文件，“.csv”是记录周期数据的文件，可以用excel打开，用“open,high,low,close”这些数据画出股价图,如下：

23 2020.04.06 12:00:00 2346.93 2357.5 2342.21 2355.69 42.72

推荐使用"InpTimerSec>=1",其代码如下：

定义“Symbol”：

 m_currency_symbol = Currency() + "_" + IntegerToString(AccountNumber());

首先用“CustomSymbolCreate”创建一个自定义交易品种，然后替换图表：

bool ControlAccount::SetCustom(void)
  {
   bool is_custom;
   if(!SymbolExist(this.Symbol(),is_custom) || !is_custom)
      if(!CustomSymbolCreate(this.Symbol()))
        {
         Print("CustomCreate error:",GetLastError());
         return false;
        }
   return SymbolSelect(this.Symbol(),true) && CustomSymbolSetInteger(this.Symbol(),SYMBOL_DIGITS,this.Digits());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ControlAccount::SetShow(void)
  {
   return SetCustom() && ChartSetSymbolPeriod(0,this.Symbol(),ExtPeriod);
  }

在“OnTimer”中，把相关账户资金信息赋于"MqlTick"结构中，并CustomTicksAdd

void ControlAccount::UpdateTick(MqlTick &tick,uint flags = TICK_FLAG_LAST)const
  {
   tick.time = TimeTradeServer();
   tick.bid = Equity();
   tick.ask = Balance();
   tick.last = FreeMargin();
   tick.volume = long(Margin() * 100);//pow(10,this.Digits())
   tick.time_msc = tick.time * 1000; //GetTickCount()
   tick.flags = flags;
   tick.volume_real = Profit();
  }

void  ControlAccount::OnTimer()
  {
   if(!Check())
      return;

   if(Refresh())
     {
      UpdateTick(m_ticks[0]);
      if(!CustomTicksAdd(this.Symbol(),m_ticks))
         ArrayPrint(m_ticks);
     }
  }


你在其他EA可以用"CopyRates"或者"iBars"等访问该自定义交易品种的时间序列来做风控。

需要注意的是：

1.如果账户中有订单，最好用服务器连续开着，否则隔了一段时间后会出现资金跳空现象。

2.账户出入金会出现跳空或者K线拉长，因为在这个盘，你就是主力。

    在外汇中显示不同周期级别的加权平均价与结算价-MT5指标 在外汇中显示不同周期级别的加权平均价与结算价-MT5指标

    于主图显示，类似于期货日内均线，可以选择更多的结算周期

    对两种不同货币K线的比较,用简单的加减乘除来计算(获得金油比,交叉盘价格,期差数据等) -MT5指标 对两种不同货币K线的比较,用简单的加减乘除来计算(获得金油比,交叉盘价格,期差数据等) -MT5指标

    该指标可以获取两个不同货币对各个时期的K线价格，然后通过简单的加减乘除显示在副图上，用来分析当前平台上没有的自定义商品走势。

    针对波动的趋势价格指标 针对波动的趋势价格指标

    对趋势行情由波动率寻找入场价与止损价

    Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72

    计算预期波的相位和