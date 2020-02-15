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三线KDJ - MetaTrader 5脚本

Ziheng Zhuang
Ziheng Zhuang

Ziheng Zhuang

4.9 (127)
本人：2007年10月开始外汇交易并编写MT4/5的各种小程序，C/C++编程与外汇投机爱好者。
邮箱：admin@fxmeter.com
商品目录： https://www.mql5.com/zh/users/fxmeter/seller
1.货币相对强弱指标：
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通达信公式改编，参数默认是N=9,M1=3,M2=3

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

K:SMA(RSV,M1,1);

D:SMA(K,M2,1);

J:3*K-2*D;

用法：

1.指标>80时，回档机率大；指标<20时，反弹机率大；

2.K在20左右向上交叉D时，视为买进信号；

3.K在80左右向下交叉D时，视为卖出信号；

4.J>100时，股价易反转下跌；J<0时，股价易反转上涨；

5.KDJ波动于50左右的任何信号，其作用不大。


    双线MACD 双线MACD

    本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。

    周期区间分隔线 周期区间分隔线

    手工设置周期区间分隔线

    MT5版本三线RSI指标 MT5版本三线RSI指标

    MT5版本三线RSI指标，根据通达信公式改编。

    针对等量等间隔网格刷单最大风险和间隔的计算 针对等量等间隔网格刷单最大风险和间隔的计算

    这个脚本是计算等价等量加仓步骤的，比如在当前原油价格低迷情况下，又在反复震荡，投资者又想抄底，可以通过这个脚本来计算需要间隔多少来实现逐步等量加仓。