本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。

MT5版本三线RSI指标，根据通达信公式改编。

这个脚本是计算等价等量加仓步骤的，比如在当前原油价格低迷情况下，又在反复震荡，投资者又想抄底，可以通过这个脚本来计算需要间隔多少来实现逐步等量加仓。