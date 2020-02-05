MetaTrader 5EA指标脚本程序库MetaTrader 4EA指标脚本程序库存储 请观看如何免费下载自动交易 请在Twitter上找到我们！ 加入我们粉丝页 有趣的脚本？ 因此发布一个链接 -让其他人评价 喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它 到包裹 双线MACD - MetaTrader 5脚本 Ziheng Zhuang Ziheng Zhuang 中国 40871 4.9 (127) https://www.mql5.com/en/users/fxmeter/seller 本人：2007年10月开始外汇交易并编写MT4/5的各种小程序，C/C++编程与外汇投机爱好者。 邮箱：admin@fxmeter.com 商品目录： https://www.mql5.com/zh/users/fxmeter/seller 1.货币相对强弱指标： 24 产品 25 代码 26 主题 1377 评论 显示: 33044 等级: (37) 已发布: 5 二月 2020, 08:44 已更新: 24 四月 2023, 08:02 Macd(2lines).mq5 (10.38 KB) 预览 下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务 本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。 大家已经习惯了国内软件上的两条线的MCAD，而MT5自带的MACD只有一条线。 周期区间分隔线 手工设置周期区间分隔线 一键平仓 脚本拖放到图表上，平当前图表的多单或者空单。 三线KDJ 股票软件通达信中的指标三线KDJ MT5版本三线RSI指标 MT5版本三线RSI指标，根据通达信公式改编。