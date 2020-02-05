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双线MACD - MetaTrader 5脚本

Ziheng Zhuang
Ziheng Zhuang

Ziheng Zhuang

4.9 (127)
本人：2007年10月开始外汇交易并编写MT4/5的各种小程序，C/C++编程与外汇投机爱好者。
邮箱：admin@fxmeter.com
商品目录： https://www.mql5.com/zh/users/fxmeter/seller
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本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。

大家已经习惯了国内软件上的两条线的MCAD，而MT5自带的MACD只有一条线。


    周期区间分隔线 周期区间分隔线

    手工设置周期区间分隔线

    一键平仓 一键平仓

    脚本拖放到图表上，平当前图表的多单或者空单。

    三线KDJ 三线KDJ

    股票软件通达信中的指标三线KDJ

    MT5版本三线RSI指标 MT5版本三线RSI指标

    MT5版本三线RSI指标，根据通达信公式改编。