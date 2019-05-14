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Pan PrizMA Sin leverage 72 - MetaTrader 4脚本
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该指标基于4度多项式的插值建立滑动线。构造的线外推正弦波及其轴向或接近恒定的line_power = 2，或接近倾斜线line_power = 3 （重新绘制以使图形可视化）。
从构建的正弦曲线和轴向中，在每个条上移除一个值，并且构造一行外推值， 其不重新绘制 。
EagleEyed 鹰眼指标
指标把1小时内所有标准周期的蜡烛图放在一起呈现，这样可以清楚的知道当前周期运动在H1周期的哪个位置，还有多少上升和下降距离。 指标自上至下，依次时间周期是H1 -> M30 -> M15 -> M5 -> M1。 H1的标题指示区显示当前H1在H4的哪个位置，例如0:00-3:59的H4区间，当前H1为00:00-00:59, 则为1/4。剥头皮
这是一个根据均线趋势为指引的剥头皮EA。提供参考学习，不建议用于实盘。