代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Pan PrizMA Sin leverage 72 - MetaTrader 4脚本

Aleksey Panfilov
Aleksey Panfilov

Aleksey Panfilov

.
欢迎！
我提出的尝试和评估的指标的基础上构建递归算。 数学基础： http://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
16 代码 6 主题 395 评论
显示:
11170
等级:
(1)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标基于4度多项式的插值建立滑动线。构造的线外推正弦波及其轴向或接近恒定的line_power = 2，或接近倾斜线line_power = 3 （重新绘制以使图形可视化）。

从构建的正弦曲线和轴向中，在每个条上移除一个值，并且构造一行外推值， 其不重新绘制 。

可能发展指标潜力。


    EagleEyed 鹰眼指标 EagleEyed 鹰眼指标

    指标把1小时内所有标准周期的蜡烛图放在一起呈现，这样可以清楚的知道当前周期运动在H1周期的哪个位置，还有多少上升和下降距离。 指标自上至下，依次时间周期是H1 -> M30 -> M15 -> M5 -> M1。 H1的标题指示区显示当前H1在H4的哪个位置，例如0:00-3:59的H4区间，当前H1为00:00-00:59, 则为1/4。

    剥头皮 剥头皮

    这是一个根据均线趋势为指引的剥头皮EA。提供参考学习，不建议用于实盘。

    震荡头皮 震荡头皮

    这是一个针对震荡行情设计的剥头皮EA,它可以应用与常用的货币对，点差不能高出10点。它的优点是可以很快盈利，缺点是浮动亏损较大。

    GbpChf 4 GbpChf 4

    貨幣對的顧問 Gbp/Chf。 時間表 - H1 。 算法 - 關於開啟吧。