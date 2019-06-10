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震荡头皮
这是一个针对震荡行情设计的剥头皮EA,它可以应用与常用的货币对，点差不能高出10点。它的优点是可以很快盈利，缺点是浮动亏损较大。Pan PrizMA Sin leverage 72
该指标基于4度多项式的插值建立滑动线。构造的线外推正弦波及其轴向或接近恒定的line_power = 2，或接近倾斜线line_power = 3 （重新绘制以使图形可视化）。 从构建的正弦曲线和轴向中，在每个条上移除一个值，并且构造一行外推值， 其不重新绘制 。
线性拟合与相关性系数 Linear fitting and coefficient rate。
简述： 在使用前要记得先调用初始函数赋值一些全局变量。 Des: remember to invoke the function initialization before you use it.判段柱状图的形态 Judge the shape of candle bar
Doji(十字星） ThreeWhite（三白兵） Hanmmer（锤型） MorningStar（晨光之星） 等等