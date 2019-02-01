请一定要修改代码删除/* */符号及*/后面部分再运行，由于本系统平仓功能有问题实际测试不能正常平仓，本人非专业程序员能力有限无法解决是借壳发布的希望专业人士修改特来分享（见笑）本策略简单就是价格上破下破入场重点在资金管理。

指标把1小时内所有标准周期的蜡烛图放在一起呈现，这样可以清楚的知道当前周期运动在H1周期的哪个位置，还有多少上升和下降距离。 指标自上至下，依次时间周期是H1 -> M30 -> M15 -> M5 -> M1。 H1的标题指示区显示当前H1在H4的哪个位置，例如0:00-3:59的H4区间，当前H1为00:00-00:59, 则为1/4。

该指标基于4度多项式的插值建立滑动线。构造的线外推正弦波及其轴向或接近恒定的line_power = 2，或接近倾斜线line_power = 3 （重新绘制以使图形可视化）。 从构建的正弦曲线和轴向中，在每个条上移除一个值，并且构造一行外推值， 其不重新绘制 。