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剥头皮 - MetaTrader 4EA
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EA根据以下形态的出现建仓，并以最近的高低点止盈。
比如为下跌趋势出现两连阳就建仓空单，为上涨趋势出现两连阴开盘买入。
它的不足是无法抓住大盈利，亏损总是盈利成正比，他也无法在震荡行情下很好的生存。
稳健的外表
请一定要修改代码删除/* */符号及*/后面部分再运行，由于本系统平仓功能有问题实际测试不能正常平仓，本人非专业程序员能力有限无法解决是借壳发布的希望专业人士修改特来分享（见笑）本策略简单就是价格上破下破入场重点在资金管理。Reverse No Repair
The Reverse No Repair indicator shows bullish arrow and bearish arrow.
EagleEyed 鹰眼指标
指标把1小时内所有标准周期的蜡烛图放在一起呈现，这样可以清楚的知道当前周期运动在H1周期的哪个位置，还有多少上升和下降距离。 指标自上至下，依次时间周期是H1 -> M30 -> M15 -> M5 -> M1。 H1的标题指示区显示当前H1在H4的哪个位置，例如0:00-3:59的H4区间，当前H1为00:00-00:59, 则为1/4。Pan PrizMA Sin leverage 72
该指标基于4度多项式的插值建立滑动线。构造的线外推正弦波及其轴向或接近恒定的line_power = 2，或接近倾斜线line_power = 3 （重新绘制以使图形可视化）。 从构建的正弦曲线和轴向中，在每个条上移除一个值，并且构造一行外推值， 其不重新绘制 。