基于 XDeMarker_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果柱形图的方向改变（会显示五角星表示颜色改变），就生成交易信号。

为了使生成的 EA 正确运行，编译好的 XDeMarker_Histogram_Vol_Direct.ex5 指标文件应当位于 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。

在测试中不使用止损，使用 EA 交易默认输入参数的测试结果显示如下。









图 1. 图表上交易的例子

在2017年 USDJPY H4 上的测试结果:





图 2. 测试结果图表