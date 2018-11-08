请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1299
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 XDeMarker_Histogram_Vol_Direct 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果柱形图的方向改变（会显示五角星表示颜色改变），就生成交易信号。
为了使生成的 EA 正确运行，编译好的 XDeMarker_Histogram_Vol_Direct.ex5 指标文件应当位于 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。
在测试中不使用止损，使用 EA 交易默认输入参数的测试结果显示如下。
图 1. 图表上交易的例子
在2017年 USDJPY H4 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22260
freeman
基于 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 的策略X2MACandle
烛形形式的 X2MA 指标
JSatlCandle_Chl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_Chl 指标JFatlCandle_Chl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_Chl 指标