在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_Chl 指标

在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_Chl 指标

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct 指标在有交易信号到来时提供提醒，发送电子邮件和推送通知

XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标在有交易信号到来时提供提醒，发送电子邮件和推送通知