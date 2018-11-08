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XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_HTF - MetaTrader 5脚本
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在输入参数中带有时段选择选项的 XDeMarker_Histogram_Vol_Direct 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了指标的运行，要把 XDeMarker_Histogram_Vol_Direct.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22256
JFatlCandle_Chl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_Chl 指标JSatlCandle_Chl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_Chl 指标
XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_Alerts
XDeMarker_Histogram_Vol_Direct 指标在有交易信号到来时提供提醒，发送电子邮件和推送通知XCCI_Histogram_Vol_Direct_Alerts
XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标在有交易信号到来时提供提醒，发送电子邮件和推送通知