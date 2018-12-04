这个版本的随机振荡使用了可适应（变量）周期数来计算，而不是使用的固定长度平均计算。这个版本使用了可适应回溯方法。

关于可适应回溯

Adaptive lookback （可适应回溯）是一个真正的市场驱动的指标，它用来为许多不同的指标确定变化的回溯周期数，而不是使用传统的固定数字。

它是基于市场摇摆的频率 - 在摇摆的高点和低点之间的时间。摇摆的高点是由两个越来越高的最高价和后面两个连续更低的最高价来定义的; 摇摆的低点是由两个连续越来越低的最低价和后面连续两个更高的低点来定义的。因为摇摆点经常伴随着反转，它们在振荡市场中比趋势市场中出现得更加频繁。

可适应回溯周期数是这样判断的:

确定在计算中使用的摇摆点的初始数量 ( swing count 参数) 。 对构成了 n 个摇摆点的价格柱数进行计数。 第二步的结果除以第一步的结果再四舍五入取得结果。 另外，可以使用 speed 参数来调整生成周期数的“速度” - speed 参数越小, 平均就越“慢”，反之亦然。



解释

这可以使变量回溯周期数再平稳或者有趋势的市场中增长，而在盘整和动荡市场中变短。对于跟随趋势的系统，您将会反对避免锯齿变化，所以这个指标和把它用于修改周期数是更适合于短线交易者和反趋势系统的（这样，在所有的系统中需要以最快的速度进行反应和生成信号)。

关于随机振荡

随机振荡的慢速（平滑）参数还是保持原来的设置 - 也就是说：它不是可适应的。这样做是为了您可以更清楚地控制随机振荡（因为如果平滑也是可适应的，您就不能控制生成随机振荡的平滑程度了)