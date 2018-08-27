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EA

Exp_XWAMI_MMRec - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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Exp_XWAMI_MMRec.mq5 (20.55 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XWAMI.mq5 (18.07 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

交易系统基于 XWAMI 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。 如果趋势发生变化 (通过云改变其颜色表示)，当柱线收盘时，将形成交易信号。

添加输入 EA 变量块以便管理已开仓的数量:

input uint    BuyTotalMMTriger=5; // 最后买入交易止损的数量
input uint    BuyLossMMTriger=3;  // 亏损的买入交易减少 MM
input uint    SellTotalMMTriger=5;// 最后卖出交易止损的数量
input uint    SellLossMMTriger=3; // 亏损的卖出交易减少 MM
input double  SmallMM_=0.01;      // 在亏损情况下交易可用的存款资源份额
input double  MM=0.1;             // 在正常情况下交易可用的存款资源份额
input MarginMode MMMode=LOT;      // 手数计算方法

依此输入，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔是单一方向的亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01手。 如果最后五笔交易中少于三笔亏损交易，则开仓量为 0.1。

为使生成的 EA 正常运行，已编译的 XWAMI.ex5 指标文件应位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

下面显示的测试期间，EA 交易使用默认的带停止的输入参数。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

2017 年 EURUSD H1 的测试结果。

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21627

XWAMI_HTF XWAMI_HTF

XWAMI 指标，输入参数中有时间帧选项

缺口 缺口

EA 等待指定时间帧内的缺口。

Sidus Sidus

基于 iAlligator (鳄鱼) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI) 指标进行交易。 鳄鱼充当主要指标，而 RSI 则用作趋势过滤器。

Dematus Dematus

增加开仓量。 依 iDeMarker (DeMarker，DeM) 指标的入场信号。 正规尾随和按净值尾随。