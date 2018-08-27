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交易系统基于 XWAMI 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。 如果趋势发生变化 (通过云改变其颜色表示)，当柱线收盘时，将形成交易信号。
添加输入 EA 变量块以便管理已开仓的数量:
input uint BuyTotalMMTriger=5; // 最后买入交易止损的数量 input uint BuyLossMMTriger=3; // 亏损的买入交易减少 MM input uint SellTotalMMTriger=5;// 最后卖出交易止损的数量 input uint SellLossMMTriger=3; // 亏损的卖出交易减少 MM input double SmallMM_=0.01; // 在亏损情况下交易可用的存款资源份额 input double MM=0.1; // 在正常情况下交易可用的存款资源份额 input MarginMode MMMode=LOT; // 手数计算方法
依此输入，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔是单一方向的亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01手。 如果最后五笔交易中少于三笔亏损交易，则开仓量为 0.1。
为使生成的 EA 正常运行，已编译的 XWAMI.ex5 指标文件应位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
下面显示的测试期间，EA 交易使用默认的带停止的输入参数。
图例 1. 图表上的交易示例
2017 年 EURUSD H1 的测试结果。
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21627