交易系统基于 XWAMI 指标发出的信号，能够根据此交易系统之前交易的结果改变未来的交易量。 如果趋势发生变化 (通过云改变其颜色表示)，当柱线收盘时，将形成交易信号。

添加输入 EA 变量块以便管理已开仓的数量:

input uint BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint BuyLossMMTriger= 3 ; input uint SellTotalMMTriger= 5 ; input uint SellLossMMTriger= 3 ; input double SmallMM_= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

依此输入，并且从最后五笔交易中进行选择，其中三笔是单一方向的亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01手。 如果最后五笔交易中少于三笔亏损交易，则开仓量为 0.1。

为使生成的 EA 正常运行，已编译的 XWAMI.ex5 指标文件应位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

下面显示的测试期间，EA 交易使用默认的带停止的输入参数。

图例 1. 图表上的交易示例

2017 年 EURUSD H1 的测试结果。

图例 2. 测试结果图表