价格区域振荡指标基于 Walid Khalil 和 David Steckler 撰写的 "进入价格区域" 一文。

在我们的上一篇文章中，我们介绍了一种新的振荡器，为证券的买卖级别提供了更好的指导: 交易量区域振荡器 (VZO)。 这一次，我们引入了一个类似的补充指标: 价格区域振荡器 (PZO）。

PZO 的公式仅取决于一个条件: 如果今天的收盘价高于昨天的收盘价，那么收盘价将具有正值 (看涨); 否则它将具有负值 (看跌)。

价格区域振荡器 = 100 x (CP/TC)。

其中:

CP (Closing position) = X-days EMA (± close).

且

TC (Total close) = X-days EMA (close).