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Ang_Zad_C_Hist_Candle_HTF - MetaTrader 5脚本
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Ang_Zad_C_Hist_Candle 指标，输入参数中有时间帧选项
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要指标运行，指标 Ang_Zad_C_Hist_Candle.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. 指标 Ang_Zad_C_Hist_Candle_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21304
Ang_Zad_C_Hist_HTF
Ang_Zad_C_Hist 指标，输入参数中有时间帧选项Ang_Zad_C_HTF
Ang_Zad_C 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色
Bear_Bulls_Power_Candle_HTF
Bear_Bulls_Power_Candle 指标，输入参数中有时间帧选项Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF
Bear_Bulls_Power_Period_Candle 指标，输入参数中有时间帧选项