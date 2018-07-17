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Ang_Zad_C_Hist_Candle_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
Ang_Zad_C_Hist_Candle.mq5 (17.29 KB) 预览
Ang_Zad_C_Hist_Candle_HTF.mq5 (18.37 KB) 预览
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Ang_Zad_C_Hist_Candle 指标，输入参数中有时间帧选项

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要指标运行，指标 Ang_Zad_C_Hist_Candle.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 Ang_Zad_C_Hist_Candle_HTF

图例 1. 指标 Ang_Zad_C_Hist_Candle_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21304

Ang_Zad_C_Hist_HTF Ang_Zad_C_Hist_HTF

Ang_Zad_C_Hist 指标，输入参数中有时间帧选项

Ang_Zad_C_HTF Ang_Zad_C_HTF

Ang_Zad_C 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色

Bear_Bulls_Power_Candle_HTF Bear_Bulls_Power_Candle_HTF

Bear_Bulls_Power_Candle 指标，输入参数中有时间帧选项

Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF Bear_Bulls_Power_Period_Candle_HTF

Bear_Bulls_Power_Period_Candle 指标，输入参数中有时间帧选项