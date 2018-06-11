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带有添加和调整的著名 非滞后均线。 很久以前出版的第一个版本没有价格输入选项。 这个版本纠正了这种情况，并且代码被调整为 MetaTrader 5 的新版本，并且还制成了多时间帧。
支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可能时间帧，并且有 3 个 "特殊" 时间帧:
- 下一个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第一个更高的时间帧。
- 第二个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第二个更高的时间帧。
- 第三个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第三个更高的时间帧。
如果使用这 3 个时间帧中的一些时间帧，则在更改图表的时间帧时会自动设置时间帧。
附言: 指标是一个独立指标 - 它不需要 "常规" 版本即可工作，也不需要使用任何其它指标。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20755
MACD 领导者 - 扩展
该版本扩展了 MACD 领导者的基本版本，并增加了一些选项，为指标的使用增加了更多的灵活性。趋势强度平均值
趋势强度平均使用趋势强度评估的 4 种常规类型中的某些。
非滞后均线趋势
指标基于非滞后均线。Heiken Ashi 区域交易
Heiken Ashi 区域交易指标基于 3 个指标: Heiken Ashi，加速器振荡器和动量振荡器。