请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Stochastic_Chart_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1007
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 Stochastic_Chart 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 Stochastic_Chart.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. Stochastic_Chart_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15137
RVI_Chart_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 RVI_Chart 指标。True_Range_Bands_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 True_Range_Bands 指标。
DeMarker_Chart_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 DeMarker_Chart 指标。MFI_Chart_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 MFI_Chart 指标。