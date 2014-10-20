专家称经济形势并非想象那么糟糕 要沉住气

国家统计局的最新数据显示，9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%，与上月持平，说明目前我国制造业总体上延续扩张态势，经济仍处于 稳定区间。基于当前形势，有关专家分析，近期货币政策不会有显著变化，依然以稳健为主。未来经济发展将以提高质量、挖掘经济增长的内生动力、激发改革创新 活力为根本。

1 多项经济指标呈现亮点

虽然今年七八月份用电量、货运量等经济指标出现波动，但最新发布的中国制造业PMI数据还是保持了稳定，没有出现下滑。而其他经济数据也亮点频现，显示出宏观经济进一步企稳的态势。

业内人士分析，9月PMI 生产指数、新订单指数、新出口订单指数等高于临界点。其中，生产指数小幅回升至53.6%，说明制造业生产继续保持平稳增长走势；新订单指数继续处于临界点以上，表明市场需求扩张态势尚未改变。

另据统计，9月份出口同比创19个月新高，进口同比大幅攀升，贸易顺差有所收窄；CPI上涨1.6%，为近6年来最低；社会融资总规模达到1.05万亿元，新增人民币(6.1235, -0.0003, -0.00%)贷款8572亿元，M2同比增长12.9%。

除分项指标外，从整体上看，中国经济的厚度和韧性也在不断增强。李克强总理指出，随着总量扩大，尤其是服务业发展迅速，经济增长的就业容量扩大了，对波动的容忍度也提高了。

2 守住货币闸门促改革增效

经济一出现波动，人们就很恐慌，希望货币开闸放水以救急。但专家指出，当前经济形势并非想象得那么糟糕，货币政策近期不会有显著变化，依然以稳健为主。国家信息中心首席经济师范剑平[微博]表示，对经济增速在合理区间内的上下波动不要一惊一乍，有点平常心才能沉住气。

有机构分析认为，货币政策不能大幅宽松，但也不宜过度收紧，因为结构调整过程中，传统行业存在下行压力，但新的经济增长点尚不成熟，货币政策必 须维持适度，避免经济出现“硬着陆”，同时通过定向宽松，鼓励和引导金融机构更多地将信贷资源配置到“三农”、小微企业、现代服务业相关等重点领域和薄弱 环节，实现“总量稳定、结构优化”的目标。

事实证明，今年以来，中央政府面对经济下行没有放松银根，而是通过改革和调整结构，使经济保持了平稳运行。上半年，中国经济增长7.4%，居民 消费价格涨幅为2.3%。1—8月，31个大中城市调查失业率保持在5%左右，城镇新增就业970多万人，与去年同期相比多增了10多万人。

此外，经济结构也在不断优化，上半年，电子商务、流通快递等新产业、新商业模式迅速增长；新登记注册服务业企业增幅达70%以上，第三产业增速 和比重超过第二产业；民间投资占固定资产投资比重同比提高1.4个百分点；高技术产业和先进装备制造业增长均快于工业整体增长。

3 高速冲刺不利经济长跑

仿佛一列疾驰的列车，中国经济已高速奔跑了30多年，如今，必须放慢一点脚步进行调整，如果继续强行冲刺，从长远看将难以为继。专家指出，当务 之急不是单纯追求经济增长速度，而是要挖掘中国经济增长的内生动力，激发改革创新活力，提高经济增长质量。调整步伐有利经济跑赢马拉松。

全球议程理事会全球经济平衡专题小组理事、清华大学苏世民学者项目主任李稻葵[微博]认 为，过去中国经济两个增长引擎是出口和房地产市场，这两个增长引擎正在逐渐淡出，让新的增长引擎来替代，而新的增长引擎正在逐渐到位，这恰恰解释了为什么 中国经济在减速。他认为目前的减速是暂时性的，换言之，中国经济正在经历一场U形挑战，如果所有这些改革都能够成功的话，中国GDP增长率将会比现在有所 增加。

目前，社会上已形成共识：中国经济要持续发展，转型升级是方向，深化改革是根本，创新发展是动力。李克强总理表示，中国经济每一回破茧成蝶，靠的都是创新。创新不单是技术创新，更包括体制机制创新、管理创新、模式创新。

“中国经济未来的增速取决于经济能有多大活力，取决于政府能激发多大的社会创新激情，取决于政府能鼓励有天赋的创新者创造出多少将被市场接受的新事物，以及这个社会对一些颠覆性技术的包容度。”美国专家费尔普斯称。