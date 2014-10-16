美联邦政府预算赤字降至6年来最低水平

美国财政部周三(10月15日)发布的数据显示，美国联邦政府2014财年(截止2014年9月30日的一年)预算赤字下降将近三分之一，因为美国经济增速促成联邦政府税收增加。

具体数据显示，美国2014财年预算赤字规模降至4834亿 美元 ，创2008年(当年为赤字4590亿美元)以来新低，相比之下，2013财年的可比预算缺口为6800亿美元。其中，美国9月政府预算盈余1058亿美元，预期会录得盈余809亿美元，前值为赤字1290亿美元。

美国财政部表示，美国政府2014财年财政收入3.02万亿美元(2013财年为2.77万亿美元)，2014财年财政开支3.5万亿美元(2013财年为3.45万亿美元)；美国经济帮助预算赤字降低的速度创二战以来最快。

美国财长杰克·卢(Jack Lew)和白宫预算主任多诺万(Shaun Donovan)对美国当前的预算形势赞赏有加，称联邦政府预算“回归财政常态”，因为2014财年预算赤字占国内生产总值(GDP)比重降低至2.8%，创2007年以来最低，且低于过去40年的均值水平。

杰克·卢在一场新闻发布会上表示，美国财政已经步入可持续时期，正为美国经济增长提供强有力的基础；美国现在并不处于危机时刻，所勉励你的挑战是维持未来10年的经济增长动能。



