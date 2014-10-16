美元指数大跌1.06% 利空经济数据打击信心

北京时间10月16日凌晨消息，周三，美国最新的一组经济数据表现令人失望，投资者信心受到极大动摇，美股指数全面下挫，美元兑多种主要货币的汇率也转向下跌方向，兑日元汇率出现了五周以来的最低水平，美元指数全天交易中跌1.06%。

截至纽约外汇市场收盘，追踪一揽子六种主要货币的洲际交易所美元指数报84.98点，下跌了1.06%；追踪更多货币种类同时根据外汇市场交易总量进行调整的华尔街日报美元指数同期报77.01点，跌幅是0.84%。

美国商务部的零售销售报告显示，9月零售销售额出现了八个月以来的首次下跌走势，受到汽车，卡车和汽油销售放缓的影响，当月零售销售额有0.3%的下降，符合市场预期。分析称，如果不是苹果公司在当月发售了新的iPhone 6系列，帮助电器商店销售额有3.4%的一年半以来最大月涨幅，零售销售额可能会有更糟糕的表现。

同样来自商务部的报告也显示，受到汽油价格下跌的影响，9月的批发物价有0.1%的下滑，是超过一年以来的首次，显示通货膨胀压力依然不明显。

纽约联储的纽约州制造业调查报告显示，10月读数从五年高位的27.5点大幅跌至6.2点，虽然0点以上的数字还是显示行业增长，但是远远超出了市场调查显示的，指数会跌至21点的经济学家平均预期。

欧元兑美元周三涨1.39%，报1.2817美元；英镑兑美元涨0.56%，报1.5978美元。

英国国家统计办公室数据显示，6月到8月期间的失业率是6%，低于6.1%的经济学家平均预期。包括奖金在内的平均周薪指标同期有0.7%的增长，排除奖金的增幅是0.9%。不过由于这个增幅还是低于9月时候1.2%的通货膨胀率，意味着实际的薪酬仍在下跌走势中。

美元兑日元周三跌1.32%，报105.9050日元，是五周以来的最低水平。

其他货币方面，澳大利亚元兑美元周三涨1.19%，报0.8812美元；美元兑加拿大元跌0.51%，报1.1258加拿大元。