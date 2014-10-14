费希尔讲话让市场认定美联储明年9月之后才会升息





费希尔上周六在国际货币基金组织(IMF)年会上的讲话中提道：“如果海外经济增长低于预期，对美国经济造成的影响或促使美联储以更慢的速度移除货币宽松政策。





”费希尔的此番言论与美联储其他官员的表态相呼应，愈发凸显出日益好转的美国经济能否抵御海外疲软以及美元走强的担忧。此前公布的美联储9月会议纪要显示，美联储官员日益担忧海外增长疲软以及美元走强对美国经济的影响。





根据彭博(Bloomberg)最新的数据，联邦基金利率期货报价显示，美联储明年9月升息的机率已经从两个月前的67%和10月10日的56%大幅降至46%；明年10月升息的机率则是56%。全球交投最活跃的2015年12月欧洲美元期货合约的隐含收益率已从一个月前的1.085%降至0.82%，创下了2013年5月以来的最低水平。





市场老兵、自1981年欧洲美元期货合约诞生以来就一直在从事这种合约交易Stan Jonas表示，“费希尔说得很清楚，如果全球最大的经济区遇到了麻烦，那么就会影响到美国，也会影响到美联储的预期，那么美联储就不会这么快紧缩政策，”。“市场价格中反映出的美联储升息因素已经进一步减少了。





”这也令美元指数的上涨势头有所受阻，日内美元指数受到欧元回落的推动，汇价最高升至85.79，但仍未能摆脱84.90-85.区间震荡的格局。

美联储(FED)副主席费希尔(Stanley Fischer)近期讲话称，美国以外地区的经济形势所引发的忧虑正在不断升级，这也让市场调整了对于联储升息的预期，金融衍生品市场行情显示，美联储要到2015年9月之后才会上调目标利率。