13日海外大宗商品交易市场综述

能源方面：上周五(10月10日)国际原油价格小幅收高，原油从先前疲软需求和充足供应导致的大幅下跌中稍微缓和过来。

在经过一周的抛售压力之后，交易员持仓量开始微幅增长。但今年冬天气温可能上升，再次引发市场对全球原油需求的担忧。

纽交所商品交易所数据显示，上周五(10月10日)美国原油基准西德克萨斯中质油十一月合约小幅上升5美分，收于85.82美元/桶。

伦敦ICE交易所数据显示，布伦特原油十一月合约由四年低点小幅反弹16美分，收于90.21美元/桶。

贵金属方面：因担忧欧洲和亚洲经济增长放缓会影响需求，上周钯金与铂金均收低。

纽交所Comex收盘数据显示，铂金一月主力合约下跌1.3%，收于1261.60美元/盎司。

钯金十二月合约下跌1.9%，收于785.05美元/盎司。

经过周四的暴跌之后，黄金价格下跌3.3美元，跌幅0.3%，收于1221.7美元/盎司。

白银价格下跌0.7%，收于17.303美元/盎司。

基础金属方面：上周五，伦敦金属交易所(LME)期铜(47880, 320.00, 0.67%)收低，上周四(10月9日)德国经济数据疲弱令铜价再次蒙跌。

LME三个月铜合约下跌1%，收于6651美元/吨。

欧洲最大的经济体德国出口数据下降5.8%，超过此前市场预期的下跌4%。

CMC市场分析师说：“本周中国一系列经济数据即将公布，市场则预期中国的经济数据将令铜价雪上加霜。”

大多数其他基础金属上周均收低。

以下是其他基础金属上周收盘情况：

铝价(13845, 70.00, 0.51%)下跌1%，收于1931美元/吨

锌价(16840, 110.00, 0.66%)下跌1%，收于2317美元/吨

镍价下跌1.5%，收于16420美元/吨

铅价下跌1.3%，收于2060.75美元/吨锡价下跌0.01%，收于20205美元/吨。