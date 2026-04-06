如何找到确切的输入：曲折+价格行动在实践中

当在图表的正确位置使用时，Price Action 可以提供精确的入场点。

同一个形态，可能带来强势行情，也可能无法延续——区别取决于它出现的位置。

🧠 核心问题



交易者往往在整个图表中寻找入场点，却忽略了当前的市场方向。同一个形态出现在不同位置，但结果每次都不同。





在某些情况下，价格会延续走势；而在其他情况下，则会反转或进入横盘。区别不在于形态本身，而在于它相对于当前价格走势所处的位置。

当形态顺应趋势形成时——它通常意味着延续。

当形态逆势出现时——更可能意味着停顿或回调。

🎯 如何寻找入场点



1. 首先，确定当前走势方向。

2. 关注高点与低点的序列：



如果低点不断抬高——走势向上；

如果高点不断降低——走势向下。

3. 然后再寻找入场点。

在上升趋势中，只关注回调，并在局部低点寻找入场。

在下降趋势中，关注反弹，并在局部高点寻找入场。

4. 接着观察这些位置的价格行为。

只考虑那些与主趋势方向一致，并且在回调结束时形成的 Price Action 形态。

⚙️ VALABLE ZIGZAG 的作用



使用 Valable ZigZag 指标来简化方向判断。





该指标已经构建了高点与低点的序列，并将当前走势显示为一条连续的线。

此外，可以参考箭头——它会直接指示应该朝哪个方向寻找入场点。

当 Price Action 应用于图表的正确区域时，它才会开始提供稳定的入场点。在这种情况下，Valable ZigZag 充当指引，帮助你识别当前走势，并只选择那些值得参与的区域。

最终，入场不再是随机的，而是价格走势的自然延续。