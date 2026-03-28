China Tianji — глобальная система анализа и разрешения рыночных состояний профессионального уровня

1. Это не обычный сигнальный индикатор.

На рынке существует множество показателей.

Действительно редко встречается система, которая упрощает понимание сложных рыночных условий.

Профессиональная технологичная торговая система China Tianji — это не просто обычный сигнальный индикатор.

Это профессиональная торговая система, работающая на основе китайских технологий и алгоритмов.

Это не просто сигналы о росте или падении.

Его важнейшая функция заключается в более наглядном представлении рыночных условий, ценовых структур и изменений направления движения цены.

Рыночные условия постоянно меняются для любого торгового инструмента MT5 и любого временного интервала.

Некоторые минимумы представляют собой реальные возможности для покупки, а другие — нет.

Некоторые спады представляют собой лишь короткие паузы перед следующим этапом нисходящего движения.

Некоторые спады подходят к концу и могут спровоцировать отскок.

Некоторые восходящие тенденции могут сохраниться, в то время как другие приближаются к своему завершению.

Многие трейдеры не могут четко различить эти различия, часто входя в рынок в неподходящие моменты.

Именно в этом и заключается ценность этой системы.

Она делает сложные изменения на графиках гораздо более интуитивно понятными.

Это помогает пользователям быстро определить текущее состояние рынка и понять, что на самом деле означает текущая тенденция.

Речь идёт не просто о том, чтобы отметить точку на графике.

Его более важное значение заключается в способности более четко выявлять ключевые изменения, скрывающиеся за графиками.

Для опытных трейдеров эта система может повысить эффективность анализа.

Новичкам также проще понять и начать работу с ним.

Она преобразует сложные рыночные условия в более понятную, наблюдаемую, анализируемую и предсказуемую графическую информацию.

2. Это помогает вам яснее видеть вещи.



Ценность этой системы выходит за рамки простого отображения того, растет рынок или падает.

Его более важная функция — помочь пользователям понять основные закономерности колебаний цен.

Многие люди, глядя на графики, видят только взлеты и падения цен.

Однако профессиональных трейдеров волнует другой ряд вопросов:

является ли эта позиция действительным минимумом?

Является ли эта минимальная точка подходящей точкой входа для открытия длинной позиции?

Это просто коррекция, или падение продолжится?

Сохраняется ли этот восходящий тренд, или он близится к завершению?

Это ключевые вопросы, которые действительно влияют на торговые решения.

Профессиональная технологичная торговая система China Tianji поможет пользователям более четко увидеть эти изменения.

Это помогает определить текущее местоположение и понять, является ли это низменность, заслуживающей пристального внимания.

Это также может помочь определить, находится ли рынок в настоящее время в боковом падении или уже приблизился к минимуму и восстанавливается.

В период восходящего тренда эта система также может помочь определить, продолжает ли рынок расти или переживает резкое падение после приближения к максимуму.

Цель этой системы не просто в том, чтобы дать вам результат.

Его важнейшая функция — помочь вам раньше заметить изменения рыночных условий.

Когда меняются рыночные условия, меняется и само значение направления движения.

При изменении структуры ранее вынесенные суждения могут перестать быть актуальными.

Если эти изменения не видны отчетливо, легко принять неверные решения в неподходящие моменты.

В этом низком диапазоне система указала точку входа для покупки. Затем система выдала сигнал на выход. После закрытия позиции рынок продолжил падение. Это показывает, что система может не только помочь выявить возможности для покупки на низком уровне, но и предоставить более четкие точки выхода, когда структура начинает ослабевать. См. график ниже: ↓↓↓

Этот график в основном иллюстрирует, что не каждая точка спада является подходящим моментом для открытия длинной позиции.

Система помогает пользователям определить, является ли текущая позиция минимумом с потенциалом для открытия длинных позиций.

Это может снизить вероятность слепого входа на рынок в неподходящий момент. ↓↓↓



До этого рынок уже пережил значительный спад.

В середине периода наблюдалась точка, которая выглядела как потенциальный отскок, но после этого рынок продолжил падение. ↓↓↓







3. Подробная инструкция по применению

3.1 На что следует обратить внимание в первую очередь при первом использовании?





При первом добавлении этой системы индикаторов на график вы увидите окно настроек, показанное выше. При разработке этой системы индикаторов я полностью учел потребности пользователей в персонализированных настройках. Теперь я объясню все шаг за шагом.

Шаг 1

показан на рисунке.

«Оригинал» Это указывает на режим отображения необработанных индикаторов в MT5.

В этом режиме один индикатор использует одно индикаторное окно.

Вы можете управлять его отображением или скрытием, используя значения «true» и «lal».

(Виджет) Данный элемент представляет собой окно виджета.

Например, если вам кажется, что четыре окна индикаторов занимают слишком много места на экране, вы можете закрыть исходное окно индикаторов, а затем открыть окно виджетов после того, как освоите и научитесь пользоваться исходными индикаторами, как показано на рисунке ниже.





Если возникает ситуация, показанная на изображении ниже, это указывает на проблему, вызванную механизмом MT5.

Эту проблему можно решить, отключив виджеты в настройках, а затем несколько раз снова включив их. ↓↓↓





На изображении ниже показана система сигнализации.

Вы можете свободно настраивать параметры будильника.

В большинстве случаев настроек по умолчанию достаточно. ↓↓↓









3.2 Как интерпретировать показатели A, B, C и D



Как использовать индикатор А:

Условием бычьего сигнала для индикатора А является то, что линия индикатора должна стать красной.

Самая низкая точка равна 0.

Чем ниже значение, тем сильнее бычий сигнал.

Оптимальная зона отскока находится, когда линия индикатора очень близка к 0.

Медвежий сигнал требует, чтобы линия индикатора стала зеленой.

Максимальная отметка — 100.

Чем выше значение, тем сильнее медвежий сигнал.

Оптимальная зона для снижения — это когда линия индикатора находится очень близко к 100. ↓↓↓





Как использовать индикатор B:

бычий сигнал для индикатора B — это когда линия индикатора опустилась ниже нижнего синего динамического канала.

Самая низкая точка равна 0.

При использовании этого индикатора для поиска возможностей для покупки, обратите особое внимание: оптимальная зона отскока находится, когда линия индикатора очень близка к 0.

Медвежий сигнал возникает, когда линия индикатора пробила верхний синий динамический канал.

Максимальная отметка — 100.

При использовании этого индикатора для поиска возможностей для коротких продаж обратите внимание, что оптимальная зона снижения находится, когда линия индикатора очень близка к 100. ↓↓↓



Как использовать индикатор C



Когда линии индикатора сжимаются и все остаются ниже первой горизонтальной линии, это обычно означает, что в ближайшее время вероятн отскок. Чем ниже позиция, тем лучше эффект. ↓↓↓↓↓↓

Важные замечания по индикатору C



Когда синяя линия индикатора C достигает первой верхней или первой нижней горизонтальной линии, но остальные золотые линии все еще находятся далеко от синей линии, это может означать, что текущий тренд может продолжиться.



Как использовать индикатор D:

Индикатор D используется для наблюдения за текущим трендом.

При открытии длинной позиции лучше всего дождаться, пока линия индикатора пробьет второй нижний канал.

При закрытии позиции лучше всего дождаться, пока индикаторная линия пробьет второй верхний канал. ↓↓↓

Приведенное выше описание представляет собой наиболее простой метод использования четырех показателей A, B, C и D.

Для начала можно использовать эти базовые методы, чтобы понять каждый показатель.

В реальной торговле вы также можете постепенно выработать собственный метод использования после покупки, сочетая его со своим собственным стилем торговли и опытом анализа прошлых сделок.

По мере углубления ваших знаний вы сможете продолжать оптимизировать и модернизировать систему использования.





3.3 Как комбинировать показатели A, B, C и D



Понимание отдельного показателя — это лишь первый шаг.

Наиболее эффективный способ использования этой системы — это объединение нескольких показателей.

Потому что один показатель может отражать лишь часть информации.

Когда несколько показателей демонстрируют схожие направления и состояния в одном и том же месте, суждение становится более ясным.

В этом и заключается значение многоиндикаторного резонанса.

Поэтому на практике не следует ограничиваться одним показателем. Рассматривайте A, B, C и D вместе . ↓↓↓

Используя несколько индикаторов в сочетании, вы можете достичь уровня экспертной оценки, близкого к уровню профессионального трейдера.

Этот метод применим к любому инструменту, которым вы торгуете, и к любому используемому вами временному интервалу.

Однако я должен подчеркнуть один момент: если ваши сделки основаны на 5-минутных индикаторах, то и решения о выходе из позиции должны основываться на 5-минутных индикаторах.

Кроме того, чем дольше цикл, тем дольше вам, возможно, придется ждать, но и потенциальная прибыль может быть выше.

Однако одновременно с этим возрастут и риски, с которыми вы столкнетесь, удерживая позиции.

4. Важные меры предосторожности при использовании:

При использовании данной системы необходимо соблюдать ряд ключевых правил.

Этот контент очень важен.

Понимание индикаторов — это одно, а их правильное использование — совсем другое.

1. Не ограничивайтесь одним индикатором . Эта система не предназначена для использования только A или только B.

Если вы будете рассматривать только один показатель, вы увидите лишь часть информации.

Более разумный подход — рассматривать A, B, C и D вместе.

Значение местоположения выше, когда несколько показателей указывают на схожие направления в одном и том же месте.

В этом и заключается истинное значение мультииндикаторного резонанса.

2. Если индикаторы не приходят к консенсусу, лучше подождать . Иногда отдельный индикатор уже дал сигнал на покупку или продажу.

Однако другие показатели пока не подтверждены.

В такой ситуации не стоит слишком поспешно выходить на рынок.

Если состояние индикатора не синхронизировано, это означает, что текущее положение недостаточно ясно.

Обычно на этом этапе безопаснее подождать.

Высококачественные торговые возможности обычно не определяются одним единственным индикатором.

3. Не каждое колебание цены выгодно для торговли . Рынок не предлагает высококачественных возможностей в каждый момент времени.

Некоторые позиции могут выглядеть как возможности, но на самом деле это всего лишь краткосрочные колебания.

Не стоит навязывать свою точку зрения, если текущая позиция не определена однозначно.

Ценность этой системы заключается не только в поиске возможностей, но и в отсеивании некачественных локаций.

Умение ждать так же важно, как и умение входить на рынок.

4. Смотрите не только на точку входа, но и на точку выхода . Многие люди сосредотачиваются только на том, где открывать длинные и короткие позиции.

Однако полное использование также включает в себя принятие решения о выходе.

Когда рыночная ситуация начинает меняться, следует задуматься, стоит ли продолжать удерживать свою позицию.

Если вас интересует только вход в сделку, а не выход из нее, ваше первоначальное суждение может быть подорвано последующими коррекциями.

Следовательно, решения о входе и выходе следует принимать с учетом состояния индикатора.

5. Временные рамки входа и выхода в идеале должны быть согласованы . Если ваша торговля основана на 5-минутном индикаторе, то и решения о выходе в идеале также должны основываться на 5-минутном индикаторе.

Такой подход позволит выносить более последовательные и ясные суждения.

При использовании более длительного цикла время ожидания, как правило, будет больше, а рентабельность может быть выше.

Однако одновременно с этим усилится и давление, связанное с удержанием позиций, а также давление, вызванное волатильностью рынка.

Поэтому используемый вами временной интервал должен соответствовать вашему собственному стилю торговли.

6. Не вносите чрезмерных изменений в настройки, прежде чем полностью разберетесь в системе . Эта система уже предоставляет полную базовую структуру.

Не изменяйте слишком много параметров, пока полностью не разберетесь в них.

Лучше начать с настроек по умолчанию и ознакомиться с системой.

По мере углубления понимания вы сможете постепенно корректировать его в соответствии со своими собственными представлениями.

Сначала научитесь правильно им пользоваться, а затем переходите к персонализированной оптимизации.

7. Анализ прошлых результатов очень важен . При первом использовании этой системы вы увидите показатели.

Но при анализе исторических графиков у вас сложится более ясное представление об этих показателях.

Многие реальные ситуации возникают не с первого взгляда на диаграмму.

Это результат многократного анализа и обобщения.

Поэтому проверка является очень важной частью использования этой системы.

Чем глубже ваше понимание, тем более зрелыми станут ваши методы.

8. Эта система помогает в принятии решений, но не может их заменить . Эта система может помочь вам более четко видеть состояние рынка, структуру цен и изменения направления движения.

Но окончательное решение о совершении сделки все равно должны принять вы.

Поэтому при его использовании следует рассматривать его скорее как систему, помогающую понять рынок, а не как автоматизированную торговую машину.

Его истинная ценность может быть полностью раскрыта только тогда, когда вы объедините систему со своим собственным пониманием и опытом, анализируя прошлые события.

9. Чем лучше вы с ней знакомы, тем сильнее станут её преимущества . Самое простое использование этой системы несложно.

Но чем дольше вы им пользуетесь и чем чаще его просматриваете, тем больше деталей вы увидите.

Вам станет все яснее, какими позициями стоит торговать, а какими нет.

Вы также будете все яснее понимать, какие тенденции, скорее всего, сохранятся, а какие ослабнут.

Поэтому данная система не является инструментом, который подходит для использования лишь один или два раза.

Эта система лучше подходит для непрерывного использования, понимания и совершенствования ваших торговых решений.

Надеемся, она поможет вам лучше понимать рынок и постепенно выстраивать собственную систему принятия торговых решений.



