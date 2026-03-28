中国天机全球市场状态解析系统

1. 这不是一款普通的信号指标

市场上有很多指标。

真正稀缺的，是能够让复杂市场状态变得更容易阅读的系统。

中国天机专业级科技驱动交易系统并不是一款普通的信号指标。

它是一套由中国科技驱动算法支撑的专业级交易系统。

它并不只是简单给出上涨或下跌的信号。

它更重要的作用，是更清晰地呈现市场状态、价格结构与方向变化。

在任何 MT5 交易品种、任何时间周期中，市场状态始终都在变化。

有些低点是真正有效的做多机会，而有些低点并不是。

有些下跌，只是下一轮下行之前的短暂停顿。

有些下跌，已经接近结束，并可能引发反弹。

有些上涨走势仍可持续，而有些上涨已经接近衰弱。

许多交易者无法清楚地区分这些差异，因此常常在错误的位置进场。

这正是这套系统的价值所在。

它让复杂的图表变化变得更加直接。

它帮助用户更快识别当前市场所处的状态，并理解当前走势真正意味着什么。

它不只是为了在图表上标出某一个点。

它更重要的意义，是更清晰地揭示图表背后的关键变化。

对于有经验的交易者来说，这套系统可以提升分析效率。

对于初学者来说，它同样更容易理解，也更容易上手。

它将复杂的市场状态转化为更清晰、可观察、可分析、可判断的图表信息。

2. 它能帮你更清楚地看到什么



这套系统的价值，不只是显示市场是在上涨还是下跌。

它更重要的作用，是帮助用户看清价格波动背后的状态。

很多人看图，只能看到价格的涨跌。

但专业交易者关注的是另一组问题：

这个位置是不是一个有效低点？

这个低点是不是一个合适的做多位置？

这段下跌只是一次回调，还是还会继续向下？

这段上涨仍然强势，还是已经接近转弱？

这些问题，才是真正影响交易判断的核心问题。

中国天机专业级科技驱动交易系统可以帮助用户更清楚地看到这些变化。

它帮助识别当前的位置，是否是一个值得重点关注的低点。

它也能帮助区分市场当前是处于横向下跌，还是已经接近底部反弹。

在上涨过程中，它同样能够帮助判断市场究竟仍在继续上行，还是已经接近高位后的快速下跌。

这套系统的重点，不只是告诉你一个结果。

它更重要的功能，是帮助你更早看见市场状态的变化。

当市场状态改变时，方向本身的含义也会改变。

当结构发生变化时，之前的判断可能已经不再成立。

如果这些变化看不清，就很容易在错误的位置做出错误的决定。

在这个低位区域，系统给出了一个做多参考。之后，系统又发出了离场信号。平仓之后，市场再次继续下跌。这说明系统不仅可以帮助识别低位做多机会，也可以在结构开始转弱时提供更清晰的离场时机。如下图所示：↓↓↓

这张图主要说明，并不是每一个低点都适合做多。

系统帮助用户区分当前这个位置，是否是一个具有做多价值的低点。

这可以减少在错误位置盲目进场的情况。↓↓↓



在此之前，市场已经出现了较为明显的下跌。

中间曾出现一个看起来像是可能反弹的位置，但之后市场仍然继续下跌。↓↓↓







3. 详细使用说明

3.1 第一次使用时，先看什么





当你第一次把这套指标系统插入图表时，你会看到上方所示的设置窗口。在设计这套指标系统时，我已经充分考虑到用户对于个性化设置的需求。现在我会一步一步进行说明

步骤 1

如图所示，

“Original” 表示 MT5 原始指标显示模式。

在这种模式下，一个指标使用一个指标窗口。

你可以通过 “true” 和 “false” 来控制其显示或隐藏。

“Widget” 项则表示小组件窗口。

例如，如果你觉得四个指标窗口占用了太多屏幕空间，那么在你已经熟悉并掌握原始指标使用方法后，你就可以关闭原始指标窗口，再开启小组件窗口，如下图所示。





如果出现下图中的这种情况，这属于 MT5 机制导致的问题。

你可以在设置中关闭小组件，然后再重新打开几次来解决。↓↓↓





下图展示的是报警系统。

你可以自由调整报警设置。

在大多数情况下，默认设置已经足够。↓↓↓









3.2 如何阅读指标 A、B、C、D



如何使用指标 A

指标 A 的看涨信号条件，是指标线必须转为红色。

最低点为 0。

数值越低，看涨信号越强。

最佳反弹区域，是当指标线非常接近 0 的时候。

看跌信号的条件，是指标线必须转为绿色。

最高点为 100。

数值越高，看跌信号越强。

最佳下跌区域，是当指标线非常接近 100 的时候。↓↓↓





如何使用指标 B

指标 B 的看涨信号条件，是指标线已经跌破下方蓝色动态通道。

最低点为 0。

当你使用这个指标寻找做多机会时，请特别注意：最佳反弹区域，是当指标线非常接近 0 的时候。

看跌信号的条件，是指标线已经突破上方蓝色动态通道。

最高点为 100。

当你使用这个指标寻找做空机会时，也请特别注意：最佳下跌区域，是当指标线非常接近 100 的时候。↓↓↓



如何使用指标 C



当指标线被压缩在一起，并且同时停留在第一条水平线下方时，这通常意味着反弹可能很快发生。位置越低，效果越好。↓↓↓↓↓↓

关于指标 C 的重要说明



当指标 C 中的蓝线已经到达第一条上方水平线或第一条下方水平线，但其余金色线仍然与蓝线相距很远时，这可能意味着当前趋势仍然可以继续。



如何使用指标 D

指标 D 用来观察当前趋势动能。

做多时，最好至少等到指标线突破第二条下方通道。

做空时，最好至少等到指标线突破第二条上方通道。↓↓↓

以上内容，是使用 A、B、C、D 四个指标最基础的方法。

你可以先用这些基础方法理解每一个指标。

在真实交易中，你也可以在购买后，结合自己的交易风格和复盘经验，逐步建立属于自己的使用方法。

随着理解不断加深，你也可以继续优化并升级自己的使用体系。





3.3 如何组合使用指标 A、B、C、D



理解单一指标，只是第一步。

这套系统更重要的使用方式，是把多个指标结合起来一起看。

因为一个指标只能反映部分信息。

当几个指标在同一位置上呈现出相似的方向与状态时，判断就会更加清晰。

这就是多指标共振的意义。

所以在实际使用中，不要只看一个指标。要把 A、B、C、D 结合起来一起看。↓↓↓

在多个指标配合使用之后，你基本上可以达到接近专业交易者的判断层级。

无论你交易什么品种，也无论你使用什么周期，这种方法都同样适用。

但我需要特别强调一点：如果你的交易是基于 5 分钟指标建立的，那么你的离场判断，最好也同样基于 5 分钟指标。

另外，周期越大，你可能需要等待的时间就越长，而潜在利润空间也可能越大。

但与此同时，你所面临的持仓风险也会变得更高。

4. 使用时的重要注意事项

在使用这套系统时，有几个重点必须特别注意。

这些内容非常重要。

理解指标是一回事，正确使用它们则是另一回事。

1. 不要只看一个指标

这套系统并不是为了只用 A 或只用 B 而设计的。

如果你只看一个指标，你看到的只能是部分信息。

更好的方式，是把 A、B、C、D 结合起来一起看。

当多个指标在同一位置呈现相似方向时，这个位置的参考价值才会更高。

这才是多指标共振真正的意义。

2. 如果指标之间没有达成一致，宁可等待

有时某一个指标已经给出了做多或做空信号，

但其他指标还没有确认。

这种情况下，不要过快进场。

如果指标状态没有同步，就说明当前位置还不够清晰。

这时等待通常更安全。

高质量的交易机会，通常不是由单一指标决定的。

3. 不是每一次价格波动都值得交易

市场并不会在每一个时刻都给出高质量机会。

有些位置看起来像机会，但其实只是短线波动。

如果当前位置没有呈现出清晰状态，就不要强行进场。

这套系统的价值，不只是寻找机会，也包括过滤低质量位置。

知道如何等待，和知道如何进场同样重要。

4. 不要只看进场，也要看离场

很多人只关注在哪里做多、在哪里做空。

但完整的使用方式，同样包括离场判断。

当市场状态开始发生变化时，你就应该思考是否继续持仓。

如果你只关心进场，而不关心离场，那么你前面的判断，可能会被后续回撤破坏。

所以，进场与离场都应结合指标状态一起判断。

5. 进场周期与离场周期最好保持一致

如果你的交易是基于 5 分钟指标建立的，那么你的离场判断也最好基于 5 分钟指标。

这样判断会更一致，也更清晰。

如果你使用更大的周期，等待时间通常会更长，利润空间也可能更大。

但与此同时，持仓压力与市场波动压力也会更大。

所以你所使用的周期，应当与你自己的交易风格相匹配。

6. 在没有完全理解系统之前，不要过度修改设置

这套系统已经提供了一个完整的基础框架。

在你没有完全理解之前，不要修改太多参数。

更好的方式，是先使用默认设置，先熟悉系统。

等你理解更深入之后，再根据自己的思路逐步调整。

先学会正确使用，再考虑个性化优化。

7. 复盘非常重要

当你第一次使用这套系统时，你看到的是指标。

但当你去复盘历史图表之后，你会更清楚地理解这些指标。

很多真实经验，并不是来自第一眼看到图表的时候，

而是来自反复复盘与反复总结。

所以，复盘是使用这套系统中非常重要的一部分。

你的理解越深，你的方法也会越成熟。

8. 这套系统帮助判断，但不能替代判断

这套系统可以帮助你更清楚地看到市场状态、价格结构与方向变化。

但最终的交易决策，仍然需要由你自己作出。

所以在使用过程中，应当把它看作是一套帮助你理解市场的系统，而不是一台自动交易机器。

只有当你把系统、本身的理解以及复盘经验结合起来，它真正的价值才能完全展现出来。

9. 你越熟悉它，它的优势就会越强

这套系统最基础的使用方式并不复杂。

但你用得越久、复盘得越多，你就越能看到更多细节。

你会越来越清楚哪些位置值得交易，哪些位置不值得交易。

你也会越来越清楚哪些走势可能延续，哪些走势可能转弱。

所以，这套系统并不是只适合使用一两次的工具。

它更适合持续使用、持续理解，并持续提升你的交易判断能力。

希望这套系统能够帮助你更清楚地理解市场，并一步一步建立起属于你自己的交易判断体系。



