从趋势交易，看交易策略。5年335倍

交易魔法师马克·米纳维尼

全球顶尖股票交易大师马克·米纳维尼，以美国市场的惊人战绩铸就传奇。1995 - 1999年，他凭独创SEPA策略实现五年335倍复利增长，年化收益率220%且无季度亏损；1997年全美投资大赛中，以155%收益率碾压对手夺冠。1998年，他精准预判市场暴跌与反弹，名声大噪。

SEPA策略融合基本面与技术面，聚焦趋势、高增长公司、催化剂事件，严守止损与仓位纪律。其《股票魔法师》全球畅销百万册，影响无数投资者，证明系统化交易可实现颠覆性收益。

心法：精准预判趋势+严守止损，普通人也能靠近投资真相￼。

English



From Trend Trading to Trading Strategies: 335x Returns in 5 Years

Mark Minervini, the Trading Wizard

Mark Minervini, a world-top stock trading master, forged a legend with stunning results in the U.S. market. From 1995 to 1999, he achieved a 335x compound growth in five years with his original SEPA strategy, boasting an annualized return rate of 220% without any quarterly losses; in the 1997 U.S. National Investment Championship, he crushed opponents and won the championship with a 155% return rate. In 1998, he accurately predicted the market crash and rebound, catapulting to fame.

The SEPA strategy integrates fundamentals and technicals, focusing on trends, high-growth companies, and catalyst events, while strictly adhering to stop-loss and position discipline. His book Stock Market Wizard has sold over one million copies worldwide, influencing countless investors and proving that systematic trading can achieve transformative returns.

Core Philosophy: Accurately predict trends + strictly adhere to stop-loss—ordinary people can also approach the truth of investment.



العربية



من التداول بالت тренد إلى استراتيجيات التداول: 335 ضعف العائد في 5 سنوات

مارك مينيرفيني، ساحر التداول

مارك مينيرفيني، أسطورة التداول في الأسهم العالمية، صاغ أسطورة بنتائج مذهلة في سوق الولايات المتحدة. من عام 1995 إلى 1999، حقق 335 ضعف نمو مركب في خمس سنوات باستراتيجيته الأصلية SEPA، مع معدل عائد سنوي يبلغ 220% بدون أي خسارة فصلي؛ في بطولة الولايات المتحدة الوطنية للاستثمار لعام 1997، هزم الخصوم وفاز بالبطولة بمعدل عائد يبلغ 155%. في عام 1998، توقع بدقة انهيار السوق والارتداد، مما جعلته يشتهر عالميًا.

تقوم استراتيجية SEPA بدمج العوامل الأساسية والتقنية، مع التركيز على التراينات، الشركات ذات النمو المرتفع، وأحداث المحفزات، مع الالتزام الصارم بإيقاف الخسارة وضوابط الحصة. كتابه ساحر السوق المالي بيع أكثر من مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وشجع عددًا لا يحصى من المستثمرين، وأثبت أن التداول المنظم يمكن أن يحقق عوائد تحولية.

الفلسفة الأساسية: توقع التراينات بدقة + الالتزام الصارم بإيقاف الخسارة—يمكن للأشخاص العاديين أيضًا الاقتراب من حقيقة الاستثمار.



Français



Du Trading par Tendance aux Stratégies de Trading : 335x de Retours en 5 Ans

Mark Minervini, le Magicien du Trading

Mark Minervini, un maître mondial du trading d'actions, a forgé une légende avec des résultats étonnants sur le marché américain. De 1995 à 1999, il a réalisé une croissance composée de 335 fois en cinq ans grâce à sa stratégie originale SEPA, avec un taux de rendement annualisé de 220% et aucune perte trimestrielle ; lors du Championnat National d'Investissement américain de 1997, il a écrasé ses adversaires et remporté le championnat avec un taux de rendement de 155%. En 1998, il a prédit avec précision le crash et la reprise du marché, se faisant connaître mondialement.

La stratégie SEPA intègre fondamentaux et techniques, se concentrant sur les tendances, les entreprises à forte croissance et les événements catalyseurs, tout en respectant strictement la stop-loss et la discipline de position. Son livre Le Magicien du Marché Boursier s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, influençant d'innombrables investisseurs et prouvant que le trading systématique peut générer des rendements révolutionnaires.

Philosophie Fondamentale : Prédire précisément les tendances + respecter strictement la stop-loss—même les gens ordinaires peuvent approcher la vérité de l'investissement.



Deutsch



Vom Trendtrading zu Handelsstrategien: 335-facher Gewinn in 5 Jahren

Mark Minervini, der Handelszauberer

Mark Minervini, ein weltweit führender Aktienhandelsmeister, hat mit atemberaubenden Ergebnissen am US-Markt eine Legende geschaffen. Von 1995 bis 1999 erzielte er mit seiner Original-SEPA-Strategie ein 335-faches zusammengesetztes Wachstum in fünf Jahren, mit einer annualisierten Rendite von 220% und keinen quartalsweisen Verlusten; bei der US-Nationalen Investitionsmeisterschaft 1997 besiegte er die Konkurrenten mit einer Rendite von 155% und gewann den Titel. 1998 predicted er den Marktabsturz und die Rebound genau, was ihn weltweit bekannt machte.

Die SEPA-Strategie kombiniert Fundamentalanalyse und Technische Analyse, konzentriert sich auf Trends, Hochwachstumsunternehmen und Katalysatorereignisse und hält sich streng an Stop-Loss und Positionsdisziplin. Sein Buch Der Zauberer des Aktienmarktes hat weltweit über eine Million Exemplare verkauft, unzählige Investoren beeinflusst und bewiesen, dass systematisches Trading transformative Renditen erzielen kann.

Kernphilosophie: Genau Trends vorhersagen + streng Stop-Loss einhalten – auch normale Menschen können der Wahrheit des Investments nähern.



Italiano



Dal Trading per Tendenza alle Strategie di Trading: 335 Volte i Rendimenti in 5 Anni

Mark Minervini, il Mago del Trading

Mark Minervini, un maestro mondiale del trading azionario, ha forgiatosi una leggenda con risultati sorprendenti sul mercato statunitense. Dal 1995 al 1999, ha realizzato una crescita composta di 335 volte in cinque anni con la sua strategia originale SEPA, registrando un tasso di rendimento annualizzato del 220% senza alcuna perdita trimestrale; nel Campionato Nazionale di Investimento statunitense del 1997, ha sconfitto gli avversari e vinto il campionato con un tasso di rendimento del 155%. Nel 1998, ha predetto con precisione il crash e il rimbalzo del mercato, diventando famoso in tutto il mondo.

La strategia SEPA integra fondamentalisti e tecnici, concentrandosi su tendenze, aziende a alta crescita e eventi catalizzatori, rispettando strettamente lo stop-loss e la disciplina di posizione. Il suo libro Il Mago del Mercato Azionario ha venduto oltre un milione di copie nel mondo, influenzando innumerevoli investitori e dimostrando che il trading sistematico può ottenere rendimenti rivoluzionari.

Filosofia Fondamentale: Predire con precisione le tendenze + rispettare strettamente lo stop-loss – anche le persone ordinarie possono avvicinarsi alla verità dell'investimento.



Schweizerdeutsch



Vom Trendtrading zu Handelsstrategien: 335-fache Gewinn in 5 Johre

Mark Minervini, der Handelszauberer

Mark Minervini, en weltweit führender Aktienhandelsmeister, hat mit atemberaubenden Resultaten am US-Markt eine Legende erschaffen. Von 1995 bis 1999 het er mit seiner Originale-SEPA-Strategie en 335-fache zusammengesetzte Wachschnass in fünf Johre erzielt, mit en annualisierte Rendite vo 220% und keini quartalsweise Verluste; bei der US-Nationalen Investitionsmeisterschaft 1997 het er die Konkurrenten mit en Rendite vo 155% besiegt und den Titel gewonnen. 1998 het er den Marktabsturz und de Rebound genau predicted, was ihn weltweit bekannt gemacht het.

Die SEPA-Strategie kombiniert Fundamentalanalyse und Technische Analyse, konzentriert sich auf Trends, Hochwachstumsunternehmen und Katalysatorereignisse und hält sich streng an Stop-Loss und Positionsdisziplin. Sein Buch Der Zauberer des Aktienmarktes het weltweit über eine Million Exemplare verkauft, unzählige Investoren beeinflusst und bewiesen, dass systematisches Trading transformative Renditen erzielen kann.

Kernphilosophie: Genau Trends vorhersagen + streng Stop-Loss einhalten – au normale Menschen könne der Wahrheit des Investments nähern.



עברית，



מהט�্র�ינג לפי מגמה ל� الاستراتيجיות של טרדינג: 335 פעמים العائد ב-5 שנים

מרק מינרוויני, הקוסם של הטרדינג

מרק מינרוויני, אמן טרדינג אקציות עולמי, חיבר אגדה עם תוצאות מדהימות בשוק האמריקאי. מ-1995 עד 1999, הוא השיג צמיחה מרובת מרובים של 335 פעמים בחמש שנים באמצעות استراتيجיית SEPA המקורית שלו, עם שיעור תשואה שנתית של 220% ללא כל הפסד רבעוני; בליגה הלאומית להשקעות האמריקאית של 1997, הוא ריסם את היריבים וניצח בליגה עם שיעור תשואה של 155%. בשנת 1998, הוא חזה בדיוק את הסגנת השוק וההתאוששות, שהפכים אותו למפורסם בכל העולם.

ה�استراتيجיה SEPA משלבת יסודות וטכניים, מתמקדת במגמות, חברות בצמיחה גבוהה ואירועים מזרזים, תוך שמירה קפדנית על עצירת הפסד ודיסציפלינה תפקיד. הספר שלו הקוסם של השוק האקציוני נמכר יותר ממיליון עותקים בכל העולם, השפיע על משקיעים רבים ללא מספור הוכיח שטרדינג מערכתי יכול להשיג תשואות משימה.

פילוסופיה בסיסית: חזוי מדויק של מגמות + שמירה קפדנית על עצירת הפסד – אפילו אנשים عادیים יכולים להתקרב לסיבת השקעה.



Australian English



From Trend Trading to Trading Strategies: 335x Returns in 5 Years

Mark Minervini, the Trading Wizard

Mark Minervini, a world-top stock trading master, forged a legend with stunning results on the U.S. market. From 1995 to 1999, he achieved a 335x compound growth in five years with his original SEPA strategy, boasting an annualized return rate of 220% without any quarterly losses; in the 1997 U.S. National Investment Championship, he smashed his opponents and took out the title with a 155% return rate. In 1998, he accurately predicted the market crash and rebound, blowing up in fame globally.

The SEPA strategy blends fundamentals and technicals, focusing on trends, high-growth companies, and catalyst events, while sticking strictly to stop-loss and position discipline. His book Stock Market Wizard has sold over one million copies worldwide, influencing countless investors and proving that systematic trading can deliver transformative returns.

Core Philosophy: Accurately predict trends + strictly stick to stop-loss—ordinary folks can also get close to the truth of investing.



Singapore English



From Trend Trading to Trading Strategies: 335x Returns in 5 Years

Mark Minervini, the Trading Wizard

Mark Minervini, a world-top stock trading master, forged a legend with stunning results in the U.S. market. From 1995 to 1999, he achieved a 335x compound growth in five years with his original SEPA strategy, with an annualized return rate of 220% and no quarterly losses; in the 1997 U.S. National Investment Championship, he crushed his opponents and won the championship with a 155% return rate. In 1998, he accurately predicted the market crash and rebound, becoming famous worldwide.

The SEPA strategy integrates fundamentals and technicals, focusing on trends, high-growth companies, and catalyst events, while strictly adhering to stop-loss and position discipline. His book Stock Market Wizard has sold over one million copies globally, influencing countless investors and proving that systematic trading can achieve transformative returns.

Core Philosophy: Accurately predict trends + strictly adhere to stop-loss—ordinary people can also approach the truth of investment.



한국어



추세 트레이딩에서 트레이딩 전략으로: 5년간 335배 수익

마크 미너비니, 트레이딩 마법사

전 세계 최고의 주식 트레이딩 마스터 마크 미너비니는 미국 시장에서 경이로운 성과로 전설을 세웠다. 1995년부터 1999년까지 그는 독자적인 SEPA 전략으로 5년간 335배의 복리 성장을 달성했으며, 연간 수익률 220%를 기록했고 분기별 손실은 전혀 없었다. 1997년 미국 전국 투자 챔피언십에서는 155%의 수익률로 경쟁자들을 압도하며 챔피언을 차지했다. 1998년 그는 시장 폭락과 반등을 정확히 예측하며 세계적으로 이름을 알렸다.

SEPA 전략은 기본적 분석과 기술적 분석을 융합하며, 추세, 고성장 기업, 촉매 사건에 초점을 맞추고止损 및 포지션 규율을 엄격히 준수한다. 그의 저서 《주식 마법사》는 전 세계에서 100만 부가 넘게 판매되어 수많은 투자자에게 영향을 미쳤으며, 체계적인 트레이딩이 혁신적인 수익을 달성할 수 있음을 증명했다.

핵심 마인드: 정확한 추세 예측 + 엄격한止损 준수, 평범한 사람들도 투자의 진실에 다가갈 수 있다.



Canadian English



From Trend Trading to Trading Strategies: 335x Returns in 5 Years

Mark Minervini, the Trading Wizard

Mark Minervini, a world-top stock trading master, forged a legend with stunning results in the U.S. market. From 1995 to 1999, he achieved a 335x compound growth in five years with his original SEPA strategy, boasting an annualized return rate of 220% without any quarterly losses; in the 1997 U.S. National Investment Championship, he defeated his opponents decisively and won the championship with a 155% return rate. In 1998, he accurately predicted the market crash and rebound, gaining widespread fame globally.

The SEPA strategy integrates fundamentals and technicals, focusing on trends, high-growth companies, and catalyst events, while strictly adhering to stop-loss and position discipline. His book Stock Market Wizard has sold over one million copies worldwide, influencing countless investors and proving that systematic trading can achieve transformative returns.

Core Philosophy: Accurately predict trends + strictly adhere to stop-loss—ordinary people can also approach the truth of investment.



ဗမာဘာသာ



ဦးထားမှု ကုန်သွယ်မှုမှ ကုန်သွယ်မှု ဗျူဟာများသို့- 5 နှစ်အတွင်း 335 ဆ တန်ဖိုးအမြတ်

မာက် မင်နာဗီနီ၊ ကုန်သွယ်မှုမှော်

ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း စတော့ ကုန်သွယ်မှု မာစတာ မာက် မင်နာဗီနီသည် အမေရိကန် စျေးကွက်တွင် အံ့ဖွယ်ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များဖြင့် ဒဏ္ဍာရီကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ မှ ၁၉၉၉ အထိ သူသည် ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သော SEPA ဗျူဟာဖြင့် 5 နှစ်အတွင်း 335 ဆ ပေါင်းစပ်ကြီးထွားမှုကို ရရှိခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် အမြတ်နှုန်း 220% ရရှိခဲ့ပြီး ကုဋေ့ကာလဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုမရှိခဲ့ပါ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် အမေရိကန် အမျိုးသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ချန်ပီယံရှစ်တွင် အမြတ်နှုန်း 155% ဖြင့် ပြိုင်ဘက်များကို အားမကြီးကျွန်းပြီး ချန်ပီယံကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် သူသည် စျေးကွက် ကျဆင်းမှုနှင့် ပြန်လည် உயர်လာမှုကို တိကျစွာ ခန့်မှန်းခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကျော်ကြားလာသည်။

SEPA ဗျူဟာသည် အခြေခံအချက်များနှင့် နည်းပညာအချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ဦးထားမှုများ၊ မြင့်မားစွာ ကြီးထွားနေသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ဇွဲဖြစ်အဖြစ်များကို အာရုံစိုက်ပြီး止损နှင့် ရာထူး စည်းကမ်းများကို တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာသည်။ သူ၏ စာအုပ် 《စတော့ စျေးကွက် မှော်》 ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် စာအုပ် တစ်သန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ပြီး မရေမတွက်နိုင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ에게 လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပြီး စနစ်တကျ ကုန်သွယ်မှုဖြင့် အပြောင်းအလဲဖြစ်စေသော အမြတ်များ ရရှိနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။

အဓိက စိတ်ထား: ဦးထားမှုကို တိကျစွာ ခန့်မှန်းမှု +止损ကို တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာခြင်း—သာမန်လူတို့လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ အမှန်တရားကို ချင်းကပ်နိုင်သည်။



Tiếng Việt



Từ Giao dịch Xu hướng đến Chiến lược Giao dịch: 335 Lần Thu nhập trong 5 Năm

Mark Minervini, Pháp Sư Giao dịch

Mark Minervini, một nhà giao dịch cổ phiếu hàng đầu thế giới, đã tạo nên huyền thoại với những kết quả đáng kinh ngạc trên thị trường Mỹ. Từ 1995 đến 1999, ông đã đạt được mức tăng trưởng kép 335 lần trong năm năm nhờ chiến lược SEPA sáng tạo của riêng mình, với tỷ lệ sinh lời hàng năm 220% và không có bất kỳ lỗ nào theo quý; trong Giải vô địch Đầu tư Quốc gia Mỹ năm 1997, ông đã đánh bại đối thủ và giành chức vô địch với tỷ lệ sinh lời 155%. Năm 1998, ông đã dự đoán chính xác sụp đổ và phục hồi thị trường, nổi tiếng trên toàn thế giới.

Chiến lược SEPA kết hợp cơ bản và kỹ thuật, tập trung vào xu hướng, công ty tăng trưởng cao và sự kiện xúc tác, đồng thời nghiêm ngặt tuân thủ止损 và kỷ luật vị thế. Cuốn sách của ông 《Pháp Sư Thị trường Cổ phiếu》 đã bán hơn một triệu bản trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến vô số nhà đầu tư và chứng minh rằng giao dịch có hệ thống có thể đạt được lợi nhuận đột phá.

Tâm Pháp Cốt lõi: Dự đoán xu hướng chính xác + nghiêm ngặt tuân thủ止损—người bình thường cũng có thể tiến gần đến sự thật của đầu tư.