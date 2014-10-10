金道贵金属四种黄金投资交易模式那种更适合你

近期，业内领先的贵金属交易平台金道贵金属（www.24k.hk）推出了一项全新的黄金投资撮合交易模式--MTF，这一创举在业界引起轰动。而目前投资者可以用到的交易类型包括：撮合交易模式、做市商模式、记账交易模式、ETF模式。每一种交易模式均有其自身的特点，对于普通投资者来说，需要更加了解他们，找到适合自己的交易模式。

撮合交易模式：经纪商与客户不存在利益冲突

撮合交易类型是应用最为主流的交易模式，近期香港金道贵金属所发布的MTF系统就属于这一交易类型，该系统英文全称MultilateralTradingFacility，意为多边交易设施，是一种基于撮合交易模式下开发出来的全新交易系统。使用该系统的客户可以通过匿名交易的方式，提交订单直接进入市场内进行交易。在这种模式下，是由交易者所提供的订单对报价进行驱动，因此撮合市场又称为订单驱动的市场。

在撮合交易模式下，最大的不同点在于客户与经纪商由传统的交易对手，转变为同一战壕当中的战友。在这一模式下，经纪商（例如金道）与客户拥有着共同的利益诉求，而不存在着利益冲突。

这一系统的发布，填补了香港金银业贸易场在贵金属现货交易的空白，是高端客户、各大投资公司、甚至是银行机构的理想投资方式。

应用平台：金道贵金属MTF、上海黄金交易所、期货交易所等

适应人群：中高端客户

杠杆比例：20-50倍

资金门槛：较高

做市商模式：流通量得到保证

所谓做市商交易模式是指交易双方需借助做市商(MarketMakers或更准确的是Dealers)这类中介机构来实现金融交易的一种市场运作模式。这这种模式下，交易是在投资者和做市商之间完成的，它作为买者和卖者的中介，解决了买者和卖者在出价时间上的不对称问题，因此，这种模式的存在可大大改善金融市场的流动性。由于做市商市场的交易开始于做市商们的报价，因此，做市商市场又被称为报价驱动的市场。