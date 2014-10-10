贵金属长别熊市或昙花一现

周三美联储发布“鸽令”之后，美元指数承压走低，触及9月26日以来最低水平，非美货币延续近期反弹走势，贵金属延续反弹走势。

多位研究人士指出，从宏观角度考量，贵金属市场反弹动力并不充足，但由于前期下跌幅度较大，超跌后有反弹需求，且现货需求有走强趋势，金银价格短期涨势也值得期待。

美元贵金属多空争夺加剧

美联储最新会议纪要显示，美联储认为美元走强会拖累经济和放缓通胀增速，对美国经济前景构成风险，因此重申在购债计划结束后“相当长一段时间”内，利率将保持在超低水平。

受此消息影响，周四，沪金、沪银主力分别上涨0.87%、1.11%至244元/克、3835元/千克。现货金银亦出现反弹走势，日内现货黄金(1222.50, -2.80, -0.23%)反弹至1230美元/盎司附近，现货白银(17.29, -0.13, -0.75%)日内刷新两周新高17.71美元/盎司。

九月以来，贵金属进入新一轮跌势，而美元却打开新的上涨空间。此次美联储会议后的金价反弹，究竟是长别熊市还是昙花一现？多位分析人士认为，答案取决于宏观层面上世界主要经济体的发展趋势。

新湖期货贵金属高级分析师展大鹏认为，当前市场炒作焦点主要是美联储是否退出QE和采取加息的政策，无非是在美国经济和就业市场持续复苏的情况下，市场担忧央行[微博]加快收紧货币政策步伐，这对美元是直接利多，同时间接利空以美元计价的金银。“而在美国经济复苏、有收紧货币政策需求的同时，欧元区和日本两大经济体却再次出现滑坡迹象，对抗通缩，刺激经济，无非又要依靠宽松的货币政策。发达经济体间央行的一紧一松，反映在外汇上就是美元强欧元日元弱，反映在贵金属市场上同样利空黄金。”他表示，中长期来看，贵金属市场仍处于熊市之中。

长江期货研究员李富同样不看好贵金属此轮反弹走势。他分析认为，美元指数出现回调，金价出现反弹，一定程度上是技术形态上的修正，同时与宏观面因素也有关联。

“美联储会议纪要表现出对加息的谨慎情绪，这释放了部分宽松预期，美元指数出现调整，金价上方压力得到舒缓。进入十月，印度排灯节的到来将增加实物黄金需求，在供求方面对金价予以支撑。根据目前主要经济体的复苏状况，黄金还缺乏有利的宏观因素刺激，预计金价反弹难有大的力度，美元指数可能在调整后继续维持强势。”李富说。

短期还有机会

“近期美联储公布的失业率数据创6年新低，以及9月非农数据强劲使得美元大幅上涨，打压贵金属向下破位，但之后美联储会议纪要发布，不赞成美国过早加息，美联储提前加息忧虑的缓解，令贵金属企稳回升出现幅度较大的反弹。”黄波解释称。

“前期金价击穿1200美元/盎司，逼近去年年中低点，此处有较强的心理与成本支撑。”李富说。

如果全球经济周期按照“衰退—复苏—快速发展”的路径进行，那么这一过程中金银价格走势将持续受到抑制。“这个过程中，经济环境好转，流动性充沛(有收紧预期)，风险偏好上升，企业尝试新的投资，股市再次成为大的蓄水池，此时金银避险和保值都得不到体现，价格自然会走熊。”展大鹏表示。

“从技术面看，黄金白银都已跌至2010年震荡区间的密集区域附近，近期跌速在减缓；基本面上看，主要还是受国际风险事件影响，以及美联储加息的预期压制，但风险事件只能在一段时间内主导行情，长的趋势依然是受加息预期空头主导，所以预计贵金属以后的走势依然为盘跌走势，美国加息预期‘靴子落地’后贵金属或有好的投资机会。”黄波认为。

对于近期贵金属市场投资，富宝资讯贵金属分析师王结蕾建议，应持续关注美国近期数据尤其是美元指数走势，短期金银价格或者目前水平震荡盘整，若能站稳则有望迎来进一步上涨，否则将冲回前期低位，并有望创新低。“整体上，对金银价格长期走势不乐观。”