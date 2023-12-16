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‘最近一个月增长太多，破产风险提高。’这一风险提示mql5还没有改进，因为‘入金加载’才是 破产风险提高的原因。

16 十二月 2023, 14:14
Li Liu
Li Liu
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‘最近一个月增长太多，破产风险提高。’这一风险提示mql5还没有改进，因为‘入金加载’才是 破产风险提高的原因。