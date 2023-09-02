操盘日记XAU(2023.09.02)

【前言】

本公众号是“时空隧道”投资策略的实践篇章，为广大的投资者运用“时空隧道”的分析方法提供了实例示范，且真实、详细地记录了操盘手交易的全过程。我们目的是通过展示交易记录，借此能够架起沟通的桥梁，同时也希望广大的投资者能提出宝贵的建议与得到大家的支持！

下面展示的交易账号为实盘且已经运作近三年，这三年来每年都全部实现了盈利。我们可以看出操盘手的交易风格为稳健型，严格控制持仓仓位，对收益曲线的把控要求做到平稳，且避免大起大落。

若有投资者对操盘手提供的交易信号感兴趣，可以通过MQL5网站来复制交易信号，并与操盘手共同成长。

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【 操盘账号查询方法 】

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【 交易品种分析 】

2023年09月02日 持仓分析图：XAU



